快訊

81校「名單外」學習歷程檔案也不見？ 教育部澄清

花蓮漫波飯店倒塌前2秒在現場 失聯機車騎士找到了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界咖啡日！阿里山咖啡獲14獎 全國精品咖啡評鑑大贏家

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
今天是世界咖啡日，嘉義縣長翁章梁（左三）為阿里山咖啡代言行銷，4月在阿里山莊園咖啡精英交流賽特等獎咖啡豆競標，化身為拍賣官。圖／嘉縣府提供
今天是世界咖啡日，嘉義縣長翁章梁（左三）為阿里山咖啡代言行銷，4月在阿里山莊園咖啡精英交流賽特等獎咖啡豆競標，化身為拍賣官。圖／嘉縣府提供

今天是世界咖啡日，嘉義縣長翁章梁阿里山咖啡代言行銷，歡迎大家和他一起品嘗阿里山咖啡，阿里山不是只有茶葉，這裡出產嘉義咖啡在全國精品咖啡評鑑，全部20個獎項就獲得14個！

阿里山咖啡除全國精品咖啡評鑑賽，奪下最多獎，位在阿里山的卓武山咖啡農場，生產的日曬藝伎（Geisha）咖啡豆，參加台灣咖啡協會、台灣咖啡研究室與國際卓越咖啡聯盟（ACE）合作舉辦的首屆「2021典藏臺灣精品咖啡國際競標」，日曬藝伎咖啡豆拍出每磅500.5美金（台幣約1.4萬元）最高價格。

卓武山咖啡農場栽培鐵比卡、肯亞SL34、藝伎及紫葉等品種咖啡近7公頃，農場位在海拔1200公尺阿里山，縣府農業局說，嘉縣咖啡豆面積超過150公頃，集中在中、高海拔阿里山、梅山、番路、竹崎、中埔等鄉鎮。

108年及109年連續2年在國產精品咖啡豆評鑑比賽奪特等獎藝伎品種，就是種在阿里鄉，阿里山日夜溫差大、海拔高，土壤質地佳、日照及溫、濕度極適合藝伎品種生長，在農民努力及得天獨厚環境才能孕育最好咖啡。

近幾年每年舉辦阿里山莊園咖啡精英交流賽，今年4月參賽咖啡豆媒合會，吸引大批買家報名搶購，縣長翁章梁在特等獎咖啡豆競標，化身為拍賣官，日曬處理特等咖啡豆5公斤喊出43萬元高價，交易總額共240萬9590元。

今天是世界咖啡日，嘉義縣長翁章梁為阿里山咖啡代言行銷，圖為4月阿里山莊園咖啡精英交流賽咖啡豆。圖／嘉縣府提供
今天是世界咖啡日，嘉義縣長翁章梁為阿里山咖啡代言行銷，圖為4月阿里山莊園咖啡精英交流賽咖啡豆。圖／嘉縣府提供

咖啡 阿里山 翁章梁

延伸閱讀

嘉縣五倍券振興獎勵總額逾億元 5百萬大樓住宅搶先曝光

福隆玻璃纖維公司斥資40億 民雄二廠今竣工啟用

清景麟與泰嘉進軍嘉義 總銷100億元最大規模造鎮

中台灣平台繞過「綠色執政」？盧秀燕：不分藍綠都有邀

相關新聞

ØZI出席GUCCI快閃店 老媽嗆「老娘走過的路比你多」

「GUCCI 100周年主題快閃店」在台北101的四樓隆重登場，以音樂作為主軸，向品牌百周年歷史致敬，開幕日邀請到首度同...

邱澤變身一級玩家 相挺Hamilton A8快閃店剽悍現身

近期韓劇「魷魚遊戲」大夯，刺激的劇情也讓人懷念各種實體或虛擬遊戲的樂趣。漢米爾頓（Hamilton）近日推出與電玩遊戲合...

全台第一家迴轉壽司變身 「大車輪」微縮火車裝壽司

在台北有50年歷史、老字號的大車輪餐廳，也是全台第一間火車迴轉壽司店，全新改裝再出發，大車輪中山北路店延續本舖經典的火車...

懶散兔與啾先生攜手蘇菲 可愛聯名萌翻妳的秋天

人氣貼圖「懶散兔與啾先生」今年秋天，再次與女孩們那幾天的好朋友-蘇菲可愛聯名，配合即將到來的10/11國際女孩日，一起高喊「Girl Up!」，就是要挺女孩到底！無論想去郊遊、賞楓、甚或簡單享受日常生活，想怎樣都可以，即使那個來也不需受到限制，蘇菲會是妳最好的後盾！

重要中國藝術藏家Parry家族珍品 下週起香港邦瀚斯展出

國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）將於11月2日在邦瀚斯倫敦舉辦「世紀華彩—英國Parry家族珍藏中國藝術」專場拍賣，橫...

哈日族注意！旅展唯一海外展區 想念美食好酒這都有

往年熱鬧的海外主題展區，今年旅展僅剩一家。今起開展的台北國際夏季暨秋季旅展，唯一以海外主題展出的「日本觀光物產展區」也有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。