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世界咖啡日！阿里山咖啡獲14獎 全國精品咖啡評鑑大贏家
今天是世界咖啡日，嘉義縣長翁章梁為阿里山咖啡代言行銷，歡迎大家和他一起品嘗阿里山咖啡，阿里山不是只有茶葉，這裡出產嘉義咖啡在全國精品咖啡評鑑，全部20個獎項就獲得14個！
阿里山咖啡除全國精品咖啡評鑑賽，奪下最多獎，位在阿里山的卓武山咖啡農場，生產的日曬藝伎（Geisha）咖啡豆，參加台灣咖啡協會、台灣咖啡研究室與國際卓越咖啡聯盟（ACE）合作舉辦的首屆「2021典藏臺灣精品咖啡國際競標」，日曬藝伎咖啡豆拍出每磅500.5美金（台幣約1.4萬元）最高價格。
卓武山咖啡農場栽培鐵比卡、肯亞SL34、藝伎及紫葉等品種咖啡近7公頃，農場位在海拔1200公尺阿里山，縣府農業局說，嘉縣咖啡豆面積超過150公頃，集中在中、高海拔阿里山、梅山、番路、竹崎、中埔等鄉鎮。
108年及109年連續2年在國產精品咖啡豆評鑑比賽奪特等獎藝伎品種，就是種在阿里鄉，阿里山日夜溫差大、海拔高，土壤質地佳、日照及溫、濕度極適合藝伎品種生長，在農民努力及得天獨厚環境才能孕育最好咖啡。
近幾年每年舉辦阿里山莊園咖啡精英交流賽，今年4月參賽咖啡豆媒合會，吸引大批買家報名搶購，縣長翁章梁在特等獎咖啡豆競標，化身為拍賣官，日曬處理特等咖啡豆5公斤喊出43萬元高價，交易總額共240萬9590元。
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