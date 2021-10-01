快訊

81校「名單外」學習歷程檔案也不見？ 教育部澄清

花蓮漫波飯店倒塌前2秒在現場 失聯機車騎士找到了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新龐德女郎Naomi Harris出席007首映 手表秀優雅

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Naomi Harris先前已參與「惡魔四伏（Spectre）」、「空降危機（Skyfall）」兩部007電影，並在最新「生死交戰」中三度登場，日前並出席電影首映紅毯。圖 / 翻攝自ig（合成圖）
Naomi Harris先前已參與「惡魔四伏（Spectre）」、「空降危機（Skyfall）」兩部007電影，並在最新「生死交戰」中三度登場，日前並出席電影首映紅毯。圖 / 翻攝自ig（合成圖）

原本預定在2020年上映的007電影「生死交戰」因新冠疫情延遲，終於在昨日9月30於全球同步上映。英國男星Daniel Craig再度演出勇猛頑強的情報員，並在電影中配戴上歐米茄（OMEGA）腕表，日前出席首映時，也與同劇女演員Namo Harris、Lashana Lynch一同出席紅毯。

在英國皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）舉辦的首映典禮上，搶眼的粉色天鵝絨雙排扣西裝，讓Daniel Craig成為可能是有史以來最活潑的007，並與他手上的OMEGA海馬系列Aqua Terra 18K金腕表，在顏色上兩相呼應。這只防水150米的Aqua Terra貴金屬表款，使用品牌自豪的同軸擒縱大師天文台機芯，OMEGA獨家的Sedna金，更為Daniel Craig造型散發優雅的紳士風範，訂價約107萬1,000元。

現場另一亮點還有三度在007電影登場的的Naomi Harris，先前已參與「惡魔四伏（Spectre）」、「空降危機（Skyfall）」兩部007電影。值得一提的是，Naomi Harris近日更參與了漫威電影「猛毒2：血蜘蛛」的演出，令人格外期待；而首映當天Naomi Harris則以小洋裝搭配一只OMEGA的碟飛（De Ville）Ladymatic精鋼鑽表，並在表圈使用了特殊的雪花式鑲嵌（snow-setting）工法。表款同樣使用了同軸擒縱大師天文台機芯，精密、精準的性能，一如Naomi Harris在電影中傳達的印象，優雅而幹練。

搶眼的粉色天鵝絨雙排扣西裝，讓Daniel Craig成為可能是有史以來最「活潑」的007。圖 / 翻攝自ig
搶眼的粉色天鵝絨雙排扣西裝，讓Daniel Craig成為可能是有史以來最「活潑」的007。圖 / 翻攝自ig

OMEGA De Ville Ladymatic腕表，51萬6,000元。圖 / OMEGA提供
OMEGA De Ville Ladymatic腕表，51萬6,000元。圖 / OMEGA提供

OMEGA Speedmaster Aqua Terra腕表，107萬1,000元。圖 / OMEGA提供
OMEGA Speedmaster Aqua Terra腕表，107萬1,000元。圖 / OMEGA提供

電影 英國 腕表

延伸閱讀

游泳／小時候偷帶爸爸手表 王冠閎今成名表品牌之友

龐德女郎紅毯互補比「胸」狠 凱特王妃回收古早耳環

「007生死交戰」英國首映 凱特王妃現身吸引龐德目光

凱特王妃完爆全場！《007：生死交戰》首映火辣龐德女郎齊聚一堂　蕾雅瑟杜、安娜德哈瑪斯紅毯比美

相關新聞

ØZI出席GUCCI快閃店 老媽嗆「老娘走過的路比你多」

「GUCCI 100周年主題快閃店」在台北101的四樓隆重登場，以音樂作為主軸，向品牌百周年歷史致敬，開幕日邀請到首度同...

邱澤變身一級玩家 相挺Hamilton A8快閃店剽悍現身

近期韓劇「魷魚遊戲」大夯，刺激的劇情也讓人懷念各種實體或虛擬遊戲的樂趣。漢米爾頓（Hamilton）近日推出與電玩遊戲合...

全台第一家迴轉壽司變身 「大車輪」微縮火車裝壽司

在台北有50年歷史、老字號的大車輪餐廳，也是全台第一間火車迴轉壽司店，全新改裝再出發，大車輪中山北路店延續本舖經典的火車...

懶散兔與啾先生攜手蘇菲 可愛聯名萌翻妳的秋天

人氣貼圖「懶散兔與啾先生」今年秋天，再次與女孩們那幾天的好朋友-蘇菲可愛聯名，配合即將到來的10/11國際女孩日，一起高喊「Girl Up!」，就是要挺女孩到底！無論想去郊遊、賞楓、甚或簡單享受日常生活，想怎樣都可以，即使那個來也不需受到限制，蘇菲會是妳最好的後盾！

重要中國藝術藏家Parry家族珍品 下週起香港邦瀚斯展出

國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）將於11月2日在邦瀚斯倫敦舉辦「世紀華彩—英國Parry家族珍藏中國藝術」專場拍賣，橫...

哈日族注意！旅展唯一海外展區 想念美食好酒這都有

往年熱鬧的海外主題展區，今年旅展僅剩一家。今起開展的台北國際夏季暨秋季旅展，唯一以海外主題展出的「日本觀光物產展區」也有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。