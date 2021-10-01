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愛馬仕2022夏季女裝即將發表 10月2日晚間8點半全球直播

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
愛馬仕2022夏季女裝即將於台灣時間10/2星期六晚間8點半發表。圖/愛馬仕提供
愛馬仕2022夏季女裝即將於台灣時間10/2星期六晚間8點半發表。圖/愛馬仕提供

愛馬仕（HERMÈS）將於台灣時間10月2日（六）晚間8點30分，發表2022夏季系列的女裝，在新冠肺炎疫情期間，以全球同步線上直播觀賞的方式進行，屆時可透過愛馬仕的官方網站欣賞展演。

接續米蘭時裝周的女裝發表之後，本季度時序來到巴黎的時程，愛馬仕2022年度夏季女裝將於明天（本周六）進行發布，發表時間為巴黎當地時間的6/26下午 2:30PM、意即台灣當地時間10/2晚間8:30，屆時可以透過愛馬仕的官方網站或是官方Youtube同步探索、欣賞嶄新的夏季女裝系列；在已先行曝光的預告片中，可以見到葉子漂浮水面、清風吹拂的愉悅氣息，模特兒穿著經典皮革作為細節的時裝，在晴空下散發清新怡人的質感，也令人期待明晚的夏季女裝發表。

█目前在愛馬仕官方網站與Youtube官方帳號，已先行釋出2022女裝秀的秀前預告短片：

愛馬仕 巴黎 新冠肺炎

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