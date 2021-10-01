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日本IBC世界啤酒大賽 得獎台灣精釀品牌你認得幾個？

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
啤酒頭的「萬物」波本桶陳啤酒​，拿下桶陳啤酒組別的金牌與Category Champion世界冠軍，釀酒功力穩紮穩打獲得肯定。圖 / 翻攝自啤酒頭臉書。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
啤酒頭的「萬物」波本桶陳啤酒​，拿下桶陳啤酒組別的金牌與Category Champion世界冠軍，釀酒功力穩紮穩打獲得肯定。圖 / 翻攝自啤酒頭臉書。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

雖然空氣中的暑氣已經邁入尾聲，但清涼的啤酒總以氣泡、多變風味成為一年四季的微醺之選。日前在日本舉辦的2021 IBC世界啤酒大賽中，共有禾餘賣酒、酉鬼啤酒、臺虎精釀、柏克金啤酒、蔡氏釀酒、啤酒頭釀造、台風造酒、金色三麥...等多間酒廠或品牌獲得獎牌肯定，也為台灣的啤酒產業，再譜佳話。

其中禾餘麥酒的「紅龍（Ruby Oolong）」使用台東在地白米與台中種植本土大麥為原料，石榴色的微酸酒液是禾餘麥酒的第一款酸啤酒，並在American-Styel Sour Ale組別獲得銀牌肯定；來自南投的蔡氏釀酒則以LOW B烏梅啤酒、蔡氏修道院風格愛爾分別在煙燻啤酒組與比利時特殊愛爾組獲得銅牌肯定，雙銅入手，除了南投旗艦店，台北西門町、台中美村店，都能覓得蔡氏釀酒的瓊漿玉液。

近年話題不斷的酉鬼啤酒（UGLY HALF BEER），則有「大三元 XPA」、「泡在夏朵內以及卡本內裡面（酸啤酒）」、「吐司去（掉的）邊大冰紅」三款啤酒拿下二銀一銅；而啤酒頭的「萬物」波本桶陳啤酒​雖是在2018首次推出的年度酒，但在2021年拿下桶陳啤酒組別金牌與Category Champion世界冠軍，證明啤酒頭除了年初時話題十足的香菜啤酒，釀酒功力則穩紮穩打獲得產業肯定。

雖然不若前述的精釀或本地啤酒品牌知名，但酒廠位於桃園「鄧爸麥酒」的「DB苗栗草莓啤酒」則在水果啤酒組別中，拿下金牌。這款水果風味啤酒已在2018年的世界啤酒大賽WBA獲得台灣優勝，本次在日本再獲好評，品牌再加碼：凡從即日起至10月底止，於指定銷售通路打卡按讚，再於社群公開貼文標記DB Beer，再上傳與草莓啤酒合影之照片，品牌將加贈一瓶草莓啤酒，詳細通路則可親洽官方臉書特定貼文留言處。

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近年話題不斷的酉鬼啤酒（UGLY HALF BEER），今年以「大三元 XPA」、「泡在夏朵內以及卡本內裡面（酸啤酒）」、「吐司去（掉的）邊大冰紅」三款啤酒，在2021日本IBC啤酒大賽中拿下二銀一銅。圖 / 翻攝自ig。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
近年話題不斷的酉鬼啤酒（UGLY HALF BEER），今年以「大三元 XPA」、「泡在夏朵內以及卡本內裡面（酸啤酒）」、「吐司去（掉的）邊大冰紅」三款啤酒，在2021日本IBC啤酒大賽中拿下二銀一銅。圖 / 翻攝自ig。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

鄧爸麥酒的「DB苗栗草莓啤酒」在水果啤酒組別中，拿下金牌，也是繼2018年世界啤酒大賽WBA獲得台灣優勝後，在日本再獲好評。圖 / 翻攝自臉書。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
鄧爸麥酒的「DB苗栗草莓啤酒」在水果啤酒組別中，拿下金牌，也是繼2018年世界啤酒大賽WBA獲得台灣優勝後，在日本再獲好評。圖 / 翻攝自臉書。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

LOW B烏梅啤酒（左）、蔡氏修道院風格愛爾（右）兩款啤酒，分別在煙燻啤酒組與比利時特殊愛爾組獲得銅牌肯定，讓蔡氏釀酒雙銅入手。圖 / 翻攝自臉書。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
LOW B烏梅啤酒（左）、蔡氏修道院風格愛爾（右）兩款啤酒，分別在煙燻啤酒組與比利時特殊愛爾組獲得銅牌肯定，讓蔡氏釀酒雙銅入手。圖 / 翻攝自臉書。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

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