數位劇場超過百件藝文表演作品同時在線 隨選隨看

LINE TV數位劇場創立一周年，至今已超過百部作品上線，合作機構、劇團，例如故事工廠、C MUSICAL、雲門舞集等，匯集不同主題，堪稱目前台灣最多元的藝文表演觀看平台。

戲劇風格眾多，數位劇場歸納出九種片單類型，包含愛情、親情、親子、歷史故事、同性議題、現代舞、古典樂、文化紀實及特殊題材，近期更是拓展更多出不同風格的演出，像是臺北表演藝術中心的「北車寫作計畫」，邀請五位創作風格迥異、關注不同議題的編劇，書寫出臺北車站的各種樣態，及原住民族文化事業基金會的「PULIMA」系列，收錄部落名人訪談、原住民金曲歌手雲力思、桑布伊、舒米恩、以莉．高露演唱及舞蹈表演節目，帶觀眾一起探索近代民族文化的豐富色彩，片單請上 LIVE TV數位劇場 。兩組都是藝術性相當高的節目，適合在家反覆觀看、仔細品嘗。近期新加入的劇團夥伴包含SHOW影劇團、光興閣掌中劇團、柔聲音樂，歡迎有興趣的觀眾前往訂閱。

匯集金曲歌手、表演藝術及名人訪談，原文會「PULIMA」系列節目已在數位劇場開放訂閱。圖／原文會提供