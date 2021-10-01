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漁光島經典作品「將變成樹與天空」進駐山上水道博物館

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
漁光島經典作品「將變成樹與天空」進駐台南山上水道博物館，作品融合地景樹木，「樹」象徵著根連大地的意味。圖／文化局提供
漁光島經典作品「將變成樹與天空」進駐台南山上水道博物館，作品融合地景樹木，「樹」象徵著根連大地的意味。圖／文化局提供

台南漁光島藝術季常吸引眾多遊客朝聖，由日籍藝術家阿部乳坊製作的「將變成樹與天空」裝置藝術，粞旦進駐台南山上水道博物館密林區，展現與當初在海灘截然不同視覺景觀，獨特造型，期待為園區開館2周年創造新亮點。

台南山上水道博物館兩年前開館，就安置來自漁光島藝術季展出後的作品，在廣達十餘公頃的戶外空間，植栽綠地也成為最宜人的休憩地點，漁光島裝置藝術作品營造出更有藝術氛圍的場域，並且成為園區亮點。

今年在藝術發展科協助下，館方再度引進這次漁光島藝術季中，相當受矚目的作品「將變成樹與天空」，從旅行者延伸，帶著旅行者系列符號 : 大背包、太陽眼鏡以及睡袋，當旅行者伸展雙手時彷彿能觸及天空，雕塑顏色會從他腳下漸變到雙手。

為了原汁原味呈現創作理念，藝術家多次前來場勘，並且尋找與人像同樣材質的樟樹做為起點，作品融合地景樹木，「樹」象徵著根連大地，有起始點的意味，雕塑品舉起雙手擁抱的天空代表外在、空間，以及向外連結的世間萬物，展現出與海濱完全不同的風情。

館方表示，透過藝術與自然共融的公共藝術美學體驗，讓遊客可以親近藝術品，在遼闊的草原與廣袤的森林中，猶如一場無設限的大地展覽，新作品未來將常駐於水道博物館，歡迎民眾前往欣賞。

文化局指出，水道博物館除了有百年工業風的紅磚建築，以及造型特殊快濾筒、天車等設備，充滿濃濃的文化及歷史氛圍外，10月是山上水道博物館開館月，屆時將有多元豐富的表演活動與攤位市集，詳細資訊可上台南山上花園水道博物館官網查詢。

漁光島經典作品「將變成樹與天空」進駐台南山上水道博物館，藝術家多次場勘尋找最合適的布展地點。圖／文化局提供
漁光島經典作品「將變成樹與天空」進駐台南山上水道博物館，藝術家多次場勘尋找最合適的布展地點。圖／文化局提供

漁光島經典作品「將變成樹與天空」進駐台南山上水道博物館。圖／文化局提供
漁光島經典作品「將變成樹與天空」進駐台南山上水道博物館。圖／文化局提供

博物館 台南 裝置藝術

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