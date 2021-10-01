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拍賣溫莎公爵夫人紙婚紀念 奢華卡地亞訂製紅寶手鐲
名人典藏珠寶效應！除了法國皇后瑪麗安東妮的鑽石手環，國際拍賣行佳士得（Christie）宣布，不愛江山愛美人的溫莎公爵（Duke of Windsor，退位的英王愛德華八世），在1938年時送給溫莎公爵夫人的一週年「紙婚」禮物珠寶，將登上今年11月9日舉辦的日內瓦瑰麗珠寶拍賣。
這條兩鐵鑲嵌紅寶石的鑽石手鐲，是溫莎公爵在1938年6月3日、兩人在南法Villa La Croë 度假時送給愛妻的。為了慶祝兩人別具意義的一週年，他特地於當年稍早向巴黎卡地亞訂製並取得這個手鐲，以紅寶石象徵愛、熱情、好運、勇氣、與豐盛。
溫莎公爵夫婦是珠寶史上舉足輕著的重要人物，而夫人的許多珠寶都是愛情的見證，別具紀念價值。例如這件手鐲上就鐫刻了「For our first anniversary of June third」等字樣。1936年12月，愛德華八世為了與已經兩度離婚的美國名媛Wallis Warfield Simpson結婚，宣布退位，大為轟動。兩人於1937年6月在法國城堡Château de Candé舉辦婚禮。公爵夫人從此成為全球上流社會的焦點人物，兩人的風格品味對後世影響甚巨。
這件手鐲以精緻的工藝重新詮釋了裝飾藝術（Art Deco）的美學風格，簡潔有力的線條，組成非常獨特鮮明而大膽前衛的卡地亞特色。原本這件手鐲上的鑽石和紅寶石都在1937年時都已經鑲嵌在一條精美的項鍊上，後來為了完成溫莎公爵的要求而重新鑲製。自1987年溫莎公爵夫人珠寶拍賣後就一直被典藏至今。當時那場歷史性的拍賣，以超越拍前估價6倍的總金額收槌，締造了空前的紀錄，也開啟了名人珠寶與名牌珠寶的全新時代。
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