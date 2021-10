拍賣溫莎公爵夫人紙婚紀念 奢華卡地亞訂製紅寶手鐲

名人典藏珠寶效應!除了法國皇后瑪麗安東妮的鑽石手環,國際拍賣行佳士得(Christie)宣布,不愛江山愛美人的溫莎公爵(Duke of Windsor,退位的英王愛德華八世),在1938年時送給溫莎公爵夫人的一週年「紙婚」禮物珠寶,將登上今年11月9日舉辦的日內瓦瑰麗珠寶拍賣。

這條兩鐵鑲嵌紅寶石的鑽石手鐲,是溫莎公爵在1938年6月3日、兩人在南法Villa La Croë 度假時送給愛妻的。為了慶祝兩人別具意義的一週年,他特地於當年稍早向巴黎卡地亞訂製並取得這個手鐲,以紅寶石象徵愛、熱情、好運、勇氣、與豐盛。

溫莎公爵夫婦是珠寶史上舉足輕著的重要人物,而夫人的許多珠寶都是愛情的見證,別具紀念價值。例如這件手鐲上就鐫刻了「For our first anniversary of June third」等字樣。1936年12月,愛德華八世為了與已經兩度離婚的美國名媛Wallis Warfield Simpson結婚,宣布退位,大為轟動。兩人於1937年6月在法國城堡Château de Candé舉辦婚禮。公爵夫人從此成為全球上流社會的焦點人物,兩人的風格品味對後世影響甚巨。