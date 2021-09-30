Roger Dubuis新款Excalibur Hurancan腕表 高速狂飆

科幻、前衛、蓄勢待發，這些名詞多少都與泛著閃光或霓虹的螢光或銀色息息相關，直到1970年代人類登上太空之後，白色也搖身一變和高科技、純粹劃上等號。羅杰杜彼（Roger Dubuis）推出全新Excalibur Spider Huracán腕表，以特殊的陶瓷複合纖維，為時間的舞台、面盤，賦予了全新的能量與前衛氣息。

此款白色CCF陶瓷複合纖維Excalibur Spider Huracán腕表是Roger Dubuis與超跑大廠Lamborghini Squadra Corse藍寶堅尼賽車部門推出的最新力作。宛如六角形儀表板線條的錶面盤，從超跑車輪得到靈感的表冠，更有擬態Lamborghini Huracán超跑V10引擎「引擎室拉桿」 的上層橋板，透過視覺，賦予表款超越想像力邊界的狂野不羈。更有甚者：結合樹脂與耐磨損陶瓷纖維打造出的白色CCF陶瓷複合纖維，甚至較碳纖維還要減少20%的重量，並有著宛如大理石的曼妙質地。