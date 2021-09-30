全聯X大安森林公園之友基金會、「大樹講堂」藝文饗宴

分享大自然，可以是一場精采的室內演講，也可以透過音樂、人文與藝術等多元方式體驗與覺察大自然的美。因疫情而睽違已久的「大樹講堂—森林慢板」，上周末邀請台北木偶劇團演師陳思廷老師到場，透過掌中木偶展演布袋戲與其聲韻美學，除了演出者「一人分飾多角」的聲音表情、戲偶舉手投足千變萬化的姿態，現場也讓參與的大小朋友們體驗操控布偶，令他們嘖嘖稱奇。

為了增進社會大眾對環境教育的覺知與認同，全聯打造「大安森林公園之友基金會」致力於生態的改善，推出「大樹講堂—森林慢板」系列活動，每月持續邀請包括自然、人文、藝術、文化領域之專家學者，以創新、愉悅、有趣的多元方式，於大安森林公園戶外木平台進行講座分享，邀請民眾一同離開有恆溫空調的室內，讓視覺從一張張的投影片儀器轉移到戶外有陽光、有花香的大自然現場，與自然面對面、和講者進行更多的直接對談與交流，透過故事、音樂、與現場即興創作等獨特的方式，共織愉悅的時光回憶。

接下來10～12月，「大樹講堂—森林慢板」預計將陸續邀請自然美學講師張茵嘉現場帶領親子進行與大地連結的藝術創作、果陀劇場教學系統學務長江國生以戲劇活動體驗創造字的有趣之處，以及鼓魯擊世界打擊樂團團長鄭安良用來自非洲部落的團結之聲帶領民眾回到人與人相處的最初。