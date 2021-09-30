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王冠閎成Seiko品牌之友 登台先自嘲 「我知道看起來很冷靜，但其實超開心」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
王冠閎成Seiko Prospex品牌之友。圖／Seiko提供
王冠閎成Seiko Prospex品牌之友。圖／Seiko提供

台灣蝶泳好手王冠閎在東京奧運後，人氣高漲更成為了精品品牌眼中，詮釋新品的最佳人選。因此，日本鐘表品牌大廠Seiko早在他參與奧運前就簽下合作，擔任起Seiko Prospex品牌之友。

在發布記者會上，總給人酷冷印象的王冠閎還先自嘲「大家都說我看起來很冷靜，但其實我在知道要（和Seiko)合作的時候，超開心的」。王冠閎還分享說，自己過去曾去日本比賽時，就對Seiko留下深刻印象，沒想到還能成為品牌之友。

王冠閎成Seiko Prospex品牌之友，並演繹太魯閣限定腕表。圖／Seiko提供
王冠閎成Seiko Prospex品牌之友，並演繹太魯閣限定腕表。圖／Seiko提供

不僅如此，王冠閎還提到自己即使面對人多，都還是很冷靜，情緒不太會在臉上表現出來，笑說「但粉絲都知道，因為他們可以從我的眼神看出」。近期受邀出席時尚活動，或是拍攝時尚大片，對他而言都是很新鮮的體驗，「因為平常都沒有嘗試過」。

而在記者會上，Seiko還致贈了王冠閎一款台灣限定太魯閣表款，他認為金色的表冠和秒針最為吸睛，而且橡膠表帶更適合運動時配戴。平常本來就有戴表習慣的他，談到印象深刻的腕表，就是他去奧運時配戴的Seiko復刻風格表款，「難得去奧運，所以（這只表）對我意義不同」，直率又真誠，看得出是19歲大男孩的模樣。

Seiko Prospex台灣太魯閣峽谷限定款，把太魯閣的大理石岩壁，還有貫穿其中的立霧溪以意象的方式，呈現在腕表設計。圖／Seiko提供
Seiko Prospex台灣太魯閣峽谷限定款，把太魯閣的大理石岩壁，還有貫穿其中的立霧溪以意象的方式，呈現在腕表設計。圖／Seiko提供

Seiko看重台灣市場，因此屢屢引進限量版表款，但此次更進一步，首度推出以台灣地名為主題的腕表。品牌透露，這項計劃在去年向總部提出，就獲得全力支持。把太魯閣的大理石岩壁，還有貫穿其中的立霧溪以意象的方式，呈現在腕表設計，延續Seiko一貫的從自然擷取靈感的作風。

Seiko Prospex台灣太魯閣峽谷限定款SRPH39K1腕表，精鋼表殼，限量500只，約21,500元。圖／Seiko提供
Seiko Prospex台灣太魯閣峽谷限定款SRPH39K1腕表，精鋼表殼，限量500只，約21,500元。圖／Seiko提供

東京奧運 品牌 腕表

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