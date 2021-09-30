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開幕7折起！爽吃50cm鑽切牛、安格斯黑牛 王品再出擊

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
王品疫後再出招，推燒肉旗艦品牌「Oh my!原燒」，開幕優惠7折起。圖／王品提供
王品疫後再出招，推燒肉旗艦品牌「Oh my!原燒」，開幕優惠7折起。圖／王品提供

王品旗下再推新餐廳，這也是「原燒」迎來品牌17年來的最大改造。全新旗艦品牌「Oh my!原燒」跳脫過往文青、沉穩的品牌印象，以年輕潮流風格，詮釋大口吃肉的氛圍。慶祝「Oh my!原燒」羅斯福首店開幕，10/1~10/15日祭出2人套餐8折、3人套餐7折優惠。

Oh my!原燒菜色主打「50cm美國prime鑽切牛」、「28天熟成安格斯黑牛」、「日本A5和牛」套餐，搭配6款獨家漬物、8款沾醬，企圖以多變的吃法打造「吃不膩的日式燒肉」。

王品集團董事長陳正輝在今年股東會表示，體驗、聚餐型的「燒肉」是發展之重，開放內用後人潮回流機會更大，但隨著燒肉市場百花齊放，成立17年的「原燒」必須求新求變、擴大消費族群。全新旗艦品牌「Oh my!原燒」，鎖定追求肉質與性價比的25~39歲白領，打造暢快烤肉的歡樂氛圍，客單價訂在850元間，首家概念店開在台北古亭站旁。原燒事業處經理蔡淅屏表示，若市場反應佳，將推動既有門店全轉型為「Oh my!原燒」。

「Oh my!原燒」共有5款雙人或三人套餐，其中「華麗巨星鑽切牛套餐」選用美國prime等級牛肉，搭配主廚赴日學習的「鑽石切割法」，以手切斷面、增加燒烤面積，帶來焦香、酥中帶嫩的口感，一頭牛僅供10客長達50cm的鑽切牛，是店中招牌。

「成熟大人熟成牛套餐」主打濕式熟成28天的安格斯黑牛，可一次嘗到無骨牛小排、骰子牛雙重口感。追求頂級肉品推薦「霸氣社長A5和牛套餐」，日本A5和牛油花豐富、脂香迷人，是老饕必吃美味。

除了主餐精選肉品，附餐也很有誠意。「起司漢堡小隊」以特製迷你麵包夾入手打漢堡排，搭配嫩綠生菜與紅番茄，小巧精緻；「江壺傳說好牛」將牛肉、蔬菜與鳳梨以「壺漬」手法醃製入味；獨家「漬物六小福」包含燒肉必備的蔥鹽、微酸爽脆的大根、香辣解膩的韓式泡菜、清爽多汁的黃綠櫛瓜、重口味最愛的大蒜辣椒、酸甜不澀的黃檸檬，搭配各式燒肉碰撞出百變吃法。

「Oh my!原燒」搶眼的紅白霓虹燈裝潢，天頂如煙花綻放，絢爛燈光透過鏡面反射，營造熱情、歡樂的用餐氛圍。濃厚日式潮流感的主視覺牆，則搭配各式有趣小標語，有如參加一場燒肉祭典。此外，店內也有專屬的互動遊戲，每日固定時段推出「Oh my Bingo」活動，只要賓果卡成功連線兩條，即享整桌9折，聽牌桌則享贈菜優惠。

Oh my!原燒

地址：台北市大安區羅斯福路二段75號3樓(古亭站4號出口旁)

電話：02-2367-6131

營業時間：平日11:30~14:30、17:30~22:00；假日11:00~14:00、17:00~22:00

「華麗巨星鑽切牛」長達50公分，選用prime等級美牛，一頭牛僅供10客。圖／王品提供
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只要點「霸氣社長A5和牛套餐」，就能享用專人桌邊服務的「和牛握壽司」。圖／王品提供
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「Oh my!原燒」推出「鑽切牛雙人烤肉禮盒」，內含7種肉品、4款野菜。圖／王品提供
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追求頂級肉品首選「霸氣社長A5和牛套餐」，油花豐富、脂香迷人。圖／王品提供
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品牌 王品

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