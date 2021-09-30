全聯攜手「橘子工坊」搞怪 萬聖節用橘油甜點挑戰味蕾

繼去年顛覆感官的黑人牙膏聯名甜點之後，全聯今年選在萬聖節前夕，再度挑戰搞怪極限！這次是與「橘子工坊」推出We Sweet × 橘子工坊萬聖狂歡派對聯名甜點，從10月1日起至10月28日期間，為消費者獻上6款別具巧思的新品，嚴選天然原料，採用低溫冷壓鮮萃工法，將清新香氣的橘油融入甜點中。活動期間購買指定永豐餘用品任2件，加購We Sweet聯名甜點，可現折20元。單筆購買橘子工坊洗衣洗碗系列商品任2件，則贈送橘子工坊洗衣金球6顆入乙袋，限量3,000份。

橘子工坊以天然清潔商品著稱，強調使用天然原料，萃取橘子中的珍貴橘油精華，除了清潔力佳之外，還真的可以食用！此次We Sweet × 橘子工坊萬聖狂歡派對聯名甜點使用100%天然冷壓食品級橘油取代人工香料，採用「低溫冷壓鮮萃工法」，超過100道縝密工序，1片橘皮萃取率只有0.4%，等於每40顆橘子才能擁有1CC.的橘油精華，非常珍貴，且香味更清香芬芳。