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全聯攜手「橘子工坊」搞怪 萬聖節用橘油甜點挑戰味蕾
繼去年顛覆感官的黑人牙膏聯名甜點之後，全聯今年選在萬聖節前夕，再度挑戰搞怪極限！這次是與「橘子工坊」推出We Sweet × 橘子工坊萬聖狂歡派對聯名甜點，從10月1日起至10月28日期間，為消費者獻上6款別具巧思的新品，嚴選天然原料，採用低溫冷壓鮮萃工法，將清新香氣的橘油融入甜點中。活動期間購買指定永豐餘用品任2件，加購We Sweet聯名甜點，可現折20元。單筆購買橘子工坊洗衣洗碗系列商品任2件，則贈送橘子工坊洗衣金球6顆入乙袋，限量3,000份。
橘子工坊以天然清潔商品著稱，強調使用天然原料，萃取橘子中的珍貴橘油精華，除了清潔力佳之外，還真的可以食用！此次We Sweet × 橘子工坊萬聖狂歡派對聯名甜點使用100%天然冷壓食品級橘油取代人工香料，採用「低溫冷壓鮮萃工法」，超過100道縝密工序，1片橘皮萃取率只有0.4%，等於每40顆橘子才能擁有1CC.的橘油精華，非常珍貴，且香味更清香芬芳。
其中，「八腳怪橘乳酪塔」使用果肉肥厚飽滿的蜜柑柑橘瓣，內餡以檸檬奶佐輕柔的乳酪慕斯，搭配微酥法式沙布列塔皮，清爽酸甜。「魔晶橘瓣蛋糕」則是乳酪慕斯搭配戚風蛋糕，再與頂層橘子果凍融合，清爽不膩。「嚇破膽蜜橘泡芙」以日式泡芙工法結合橘子風味鮮奶油，創造全新酸甜好口感。「詭橘怪蛋糕」上層以香吉士餡製成軟Q橘子凍，搭配乳酪慕斯以及日式蛋糕體，口感層次多元、橘香四溢。「搗蛋鬼蜜橘大福」則有著Q彈麻糬皮包入蜜橘內餡，打造全新食感。而「腦漿橘凍布丁」則是用橘瓣外型引發想像，挑戰視覺味覺衝突感。
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