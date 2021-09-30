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美如深邃深藍的銀河星光！喬治傑生秋日限量復刻珠寶
百貨週年慶即將陸續展開，來自丹麥的百年皇室御用品牌喬治傑生（GEORG JENSEN），特地推出秋日限量復刻訂製珠寶，以充滿秋季色調的療癒系寶石結合硫化純銀材質，重新演繹喬治傑生大師的原創設計，讓新藝術運動時期的風格美學，為生活傾注優雅與藝術氣息。
發夜幕低垂的寧靜感的色澤，方納石因天然晶體結構擁有不規則的白色脈紋，猶如銀河中的迷濛星雲；日前發表的2022 HERITAGE年度紀念純銀鍊墜，推出全新鈷藍深邃的方納石版本，具有平定心緒的方納石周圍點綴著精巧飽滿的純銀立體圖騰與銀珠綴飾，再次演繹新藝術運動時期的浪漫自然風格。而同樣以方納石為主寶石的編號91 Moonlight Blossom月光花語訂製胸針與編號646 Moonlight Blossom月光花語訂製鍊墜，結合象徵希望的藍月光石，勾勒出喬治傑生新藝術運動時期的華麗風格。
月光花語系列傳承新藝術運動時期的優美弧線及自然華麗風格，一直是品牌最具人氣的珠寶作品。除了藍色系寶石，編號173 Moonlight Blossom月光花語訂製鍊墜，以色澤深邃飽滿的蛋形灰月光石為中央主寶石，周圍裝飾硫化處理後的立體純銀花卉曲線與銀珠，交織出寧靜知性的神祕風采。編號641 Moonlight Blossom月光花語純銀石榴晶鍊墜，柔和玫瑰色澤的半透明石榴晶圓珠與復古典雅的設計，完美演繹秋日清熟果實的自然樣貌。編號648 Moonlight Blossom月光花語系列鍊墜則以硫化處理後的銀質花瓣結合細膩的扇形飾邊，簇擁被喻為「印度翡翠」的綠東陵玉，刻畫山茱萸花的自然美態。
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