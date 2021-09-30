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全家便利商店推「二手手機回收」！再抽iPhone 13

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店推出二手手機回收服務，首波鎖定iPhone指定機型回收，主打「3分鐘網上輕鬆申請」、「店到店寄件免運費」、「回收價比原廠高」等3大特色。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出二手手機回收服務，首波鎖定iPhone指定機型回收，主打「3分鐘網上輕鬆申請」、「店到店寄件免運費」、「回收價比原廠高」等3大特色。圖／全家便利商店提供

遍布大街小巷的超商不僅是生活中的好鄰居，服務更是愈來愈多元！全家便利商店與新能循環科技攜手提供二手手機回收服務，首波鎖定iPhone指定機型回收，主打「3分鐘網上輕鬆申請」、「店到店寄件免運費」、「回收價比原廠高」等3大特色。為吸引更多消費者響應，即日起至12月31日更推出3大好康回饋，手機回收成功即贈送大杯經典拿鐵、回收指定機型再加碼送全家便利商店Fami錢包儲值金200～700元，還能月月抽iPhone 13。

下半年手機大廠紛紛推出新機，預估將帶起一波換機潮。根據環保署統計，台灣每年手機銷售量約600萬支，回收率卻僅5%；沒有妥善回收的廢棄手機，會導致手機中的鉛、鉻、汞等重金屬污染土壤和地下水，不當焚燒也會造成大量二氧化碳排放，嚴重危害整體環境。全家便利商店呼應兩大項聯合國永續發展目標（SDGs），透過便利商店零售通路新商模響應SDG 12「負責任的消費與生產」，並同步達成SDG 13「採取措施以因應氣候變遷及其影響」協助減少溫室氣體的排放，攜手鴻海集團子公司「新能循環科技」，率先推出二手手機回收的新形態循環經濟，運用全台超過3,900間門市作為回收點，提供民眾最便利的回收管道，也讓回收後的手機零組件有機會循環再利用。

全家便利商店推出的二手機回收服務，今年首波搭著Apple換機潮推出舊iPhone回收，以比官方回收價高2～3成的「現金」收購，更提供店到店寄件免運的服務，期望吸引更多民眾體驗和響應。明年將擴大其他各大手機品牌回收服務，建立二手手機回收的循環經濟共好模式。

如果消費者想使用全家便利商店二手手機回收服務，可直接從全家便利商店會員App中的熱門消息點入，連結至新能循環科技網頁登入，填寫完申請流程、並獲得初步鑑價金額後，即可將手機妥善包裝後以全家便利商店店到店寄出；新能循環科技收到手機後，採全程攝影監控，保障估價流程透明公正，並有專人聯繫確認二次估價價格，消費者最快可於7天獲得款項。

為了鼓勵消費者參與，全家便利商店即日起至12月31日推出「二手手機回收3大好康」加碼優惠活動，手機回收成功即贈送一杯大杯經典拿鐵（一支手機贈送一杯）；回收指定機型再加碼送Fami錢包儲值金200～700元；回收指定機型，到年底前每月再抽iPhone 13 Pro 128GB，每月抽出3支。

到全家便利商店FamiPort就可使用免運的二手手機回收店到店寄件服務。圖／全家便利商店提供
到全家便利商店FamiPort就可使用免運的二手手機回收店到店寄件服務。圖／全家便利商店提供

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