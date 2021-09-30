林曉同療癒青鳥停駐幸福 玉世家蛋面翡翠捕捉自然

綠色的寶石被認為具有療癒的力量，其中包括亞洲人最鍾愛的翠玉。多彩的玉石有各種鑑賞樂趣，綠色翡翠無疑是高價保值的首選，不過白、紫、紅斐也都有擁戴者，每個人都能找到屬於自己的美玉。台灣設計師林曉同擅長使用玉石打造摩登現代的精巧珠寶，童話青鳥、小熊等造型討喜深受歡迎，歡慶9月進駐高雄漢神百貨本館，推出「mini青鳥戒墜」限定作品和「幸福停駐套鍊」，以童話中充滿幸福的形象為配戴者捎來安定的療癒感。

而專長翡翠的JADEGIA玉世家，則針對希望在動盪時代將「保值」納入購物考量的消費者，推薦以花卉為造型、經典藏家最愛的蛋面翡翠戒指。由於翡翠本身的晶體結構細緻，琢磨完成的蛋面翡翠，光線可穿透其間，引出其中的迷人通透與水潤感。系列戒指以不同切割的鑽石襯托中央綠色翡翠，濃淡變化的色澤展現大自然的花葉巧姿，展現雋永的美玉風采。 玉世家蛋面翡翠鑲鑽戒指，約21萬2,000元。圖／玉世家提供 林瞭同珠寶漢神店開幕限定幸福停駐套鍊，40,000元起。圖／林曉同珠寶提供 玉世家拂春蛋面翡翠鑲鑽戒指，約28萬2,000元。圖／玉世家提供 漢神店開幕限定青鳥戒墜，31,000元起。圖／林曉同珠寶提供 林曉同珠寶本月於高雄漢神百貨本館開設新櫃。圖／林曉同珠寶提供