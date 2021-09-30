聽新聞
test
0:00 / 0:00

林曉同療癒青鳥停駐幸福 玉世家蛋面翡翠捕捉自然

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
翡翠珠寶以蛋面造型最為經典，亦最受愛玉藏家青睞。圖／玉世家提供
翡翠珠寶以蛋面造型最為經典，亦最受愛玉藏家青睞。圖／玉世家提供

綠色的寶石被認為具有療癒的力量，其中包括亞洲人最鍾愛的翠玉。多彩的玉石有各種鑑賞樂趣，綠色翡翠無疑是高價保值的首選，不過白、紫、紅斐也都有擁戴者，每個人都能找到屬於自己的美玉。台灣設計師林曉同擅長使用玉石打造摩登現代的精巧珠寶，童話青鳥、小熊等造型討喜深受歡迎，歡慶9月進駐高雄漢神百貨本館，推出「mini青鳥戒墜」限定作品和「幸福停駐套鍊」，以童話中充滿幸福的形象為配戴者捎來安定的療癒感。

而專長翡翠的JADEGIA玉世家，則針對希望在動盪時代將「保值」納入購物考量的消費者，推薦以花卉為造型、經典藏家最愛的蛋面翡翠戒指。由於翡翠本身的晶體結構細緻，琢磨完成的蛋面翡翠，光線可穿透其間，引出其中的迷人通透與水潤感。系列戒指以不同切割的鑽石襯托中央綠色翡翠，濃淡變化的色澤展現大自然的花葉巧姿，展現雋永的美玉風采。

玉世家蛋面翡翠鑲鑽戒指，約21萬2,000元。圖／玉世家提供
玉世家蛋面翡翠鑲鑽戒指，約21萬2,000元。圖／玉世家提供
林瞭同珠寶漢神店開幕限定幸福停駐套鍊，40,000元起。圖／林曉同珠寶提供
林瞭同珠寶漢神店開幕限定幸福停駐套鍊，40,000元起。圖／林曉同珠寶提供
玉世家拂春蛋面翡翠鑲鑽戒指，約28萬2,000元。圖／玉世家提供
玉世家拂春蛋面翡翠鑲鑽戒指，約28萬2,000元。圖／玉世家提供
漢神店開幕限定青鳥戒墜，31,000元起。圖／林曉同珠寶提供
漢神店開幕限定青鳥戒墜，31,000元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶本月於高雄漢神百貨本館開設新櫃。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶本月於高雄漢神百貨本館開設新櫃。圖／林曉同珠寶提供

鑽石

延伸閱讀

一年只賣1天！大苑子「國民甜點」中秋新品快閃 「綠繡眼」連3天買1送1

百搭輕珠寶高貴不貴 翡翠、鑽石走入生活

砸千萬大改裝！ 新竹SOGO打造法式浪漫花園 搶消費商機

一杯有18顆華盛頓櫻桃！大苑子「櫻桃朵朵」強勢回歸

相關新聞

到18家平台網購選用「循環包裝」 最大獎可抽平板電腦

為推廣網購使用循環袋、箱，環保署今天表示，民眾只要在環保署合作的網購平台使用循環包裝購物，並於活動期間歸還者，皆可參與抽...

OKmart獨家限量開賣「SOLIS台灣國旗成人醫療級口罩」

近日台灣疫情漸穩，從節慶、連假的人潮可以發現，消費的信心指數逐漸提高中，不過外出仍需謹守配戴口罩、勤洗手、保持社交距離的...

王冠閎成Seiko品牌之友 登台先自嘲 「我知道看起來很冷靜，但其實超開心」

台灣蝶泳好手王冠閎在東京奧運後，人氣高漲更成為了精品品牌眼中，詮釋新品的最佳人選。因此，日本鐘表品牌大廠Seiko早在他...

開幕7折起！爽吃50cm鑽切牛、安格斯黑牛 王品再出擊

王品旗下再推新餐廳，這也是「原燒」迎來品牌17年來的最大改造。全新旗艦品牌「Oh my!原燒」跳脫過往文青、沉穩的品牌印...

全聯攜手「橘子工坊」搞怪 萬聖節用橘油甜點挑戰味蕾

繼去年顛覆感官的黑人牙膏聯名甜點之後，全聯今年選在萬聖節前夕，再度挑戰搞怪極限！這次是與「橘子工坊」推出We Sweet...

環球購物中心桃園A19試營運 逾70品牌陣容亮相

桃園青埔商圈愈來愈活絡，Global Mall環球購物中心桃園A19即日起試營運，桃園A19為地上7層、地下2層的新型態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。