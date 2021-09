RADO聯手Grandi Giardini Italiani 織就綠色花園時光

就是因為2020、2021年是如此艱辛,越讓人意識到:自然、綠色與生命力的重要。自2017年起,雷達表(RADO)持續與義大利花園組織Grandi Giardini Italiani合作,將表款設計和大自然完美結合。品牌近日再推出三款花園系列全新女表,以花園寄情,訴說一段芬芳的燦爛時光。

一直以來,花園不只是一個空間,花園也象徵了浪漫,更是享有餘裕的愜意生活映射。RADO 2021年全新的「世界花園(Great Gardens of the World)」聯名系列因而孕育出三款花之時計:高科技陶瓷打造的拋光湖水綠、拋光黑色高科技陶瓷,以及拋光黑色高科技陶瓷鑲鑽款。

湖水綠色像是為花園的第一篇章揭開序幕,由高科技陶瓷為材質的湖水綠,並搭配色澤相近的珍珠母貝面盤,面盤再飾有精巧的葉片紋理與珍珠母貝花瓣,輕快活潑;第二篇章的拋光黑則模擬著花園的夜間,花瓣在月光下映射出金黃色的光輝,閃耀動人;第三篇章則像是盛大的滿月,以細膩、無聲的珍珠母貝黑色花園為背景,前景則似有一輪碩大的金色鑽石明月,令人目不轉睛,神秘而魅惑。