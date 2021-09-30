RADO聯手Grandi Giardini Italiani 織就綠色花園時光

就是因為2020、2021年是如此艱辛，越讓人意識到：自然、綠色與生命力的重要。自2017年起，雷達表（RADO）持續與義大利花園組織Grandi Giardini Italiani合作，將表款設計和大自然完美結合。品牌近日再推出三款花園系列全新女表，以花園寄情，訴說一段芬芳的燦爛時光。

一直以來，花園不只是一個空間，花園也象徵了浪漫，更是享有餘裕的愜意生活映射。RADO 2021年全新的「世界花園（Great Gardens of the World）」聯名系列因而孕育出三款花之時計：高科技陶瓷打造的拋光湖水綠、拋光黑色高科技陶瓷，以及拋光黑色高科技陶瓷鑲鑽款。

湖水綠色像是為花園的第一篇章揭開序幕，由高科技陶瓷為材質的湖水綠，並搭配色澤相近的珍珠母貝面盤，面盤再飾有精巧的葉片紋理與珍珠母貝花瓣，輕快活潑；第二篇章的拋光黑則模擬著花園的夜間，花瓣在月光下映射出金黃色的光輝，閃耀動人；第三篇章則像是盛大的滿月，以細膩、無聲的珍珠母貝黑色花園為背景，前景則似有一輪碩大的金色鑽石明月，令人目不轉睛，神秘而魅惑。