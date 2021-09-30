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曾之喬：回不去了！卡地亞開啟收藏 逛新店有家的感覺

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Etincelle de Cartier戒指，玫瑰金鑲嵌一顆梨形切割中央主鑽，約94,000元。圖／卡地亞提供
Etincelle de Cartier戒指，玫瑰金鑲嵌一顆梨形切割中央主鑽，約94,000元。圖／卡地亞提供

隨著時代演進與變化，人們對於逛街的感受與期待更不同了，「我喜歡逛街環境有點家的感覺，」擔任剪綵嘉賓的女星曾之喬說。法國精品品牌卡地亞（CARTIER）自SOGO復興館（BR4）15年前開幕以來至今兩度改頭換貌，這次全新形象概念店，以法式情調的香檳概念打造，總坪數近50坪的明亮空間呈現摩登清新、年輕舒適的氛圍，「這裡整體有可以慢慢逛的感覺！」

而歡慶開幕，自即日起至10月6日為止，卡地亞首次提供為期7天的紅盒燙印服務，凡購買戒指皆可享有紅盒燙印姓名字首或紀念日期的個人化服務。而對收藏客製化商品也很有心得的曾之喬更鼓勵大家嘗試燙印姓名之外、對自己有意義的文字和數字，「我覺得它應該是浪漫又有趣的、或是有紀念價值的。像我也曾訂製過我的聊姐的縮寫LJ，不要傻傻的，又不是姓名貼，」曾之喬笑說。

全新店面外牆裝飾義大利進口頂級白色大理石，寬敞開闊的動線規劃經過一目了然的展示區和隱密的VIP鑑賞空間。針對SOGO復興館年輕、時髦的客層，卡地亞在規劃店面時將「送禮」（gifting）的概念帶入，入門後右側是全台首面香水牆，針對年輕客人提供價位帶較為入門的品味香氛。相連的生活擺件區則提供嗅覺之外的生活品味物件，每季都會變換新的主題。而用來區隔空間的緹花面料屏風則裝飾特地為SOGO復興館精選的Casamance緹花面料，叢林圖騰還有美洲豹漫步其間。

關於送禮，曾之喬也大方分享自己的送禮心得，就是要付出自己的真感情：「如果沒有送到人家心坎裡不如不要送。不管是送別人或自己禮物，若沒有感情，就只是一堆金銀財寶而已。」她說自己早年也會買包包或珠寶給媽媽，但媽媽都捨不得使用，後來才體會到，物件要和人有連結，「它可以代表某一部分的我、就不會有罪惡感，你也會常常用它、理解它為什麼吸引我，所以我對每個珠寶作品就都有點尊敬。」

而提到她和卡地亞多年累積的情誼，是否也累積了許多收藏？她笑說真的不多、不像大家想像那樣整面牆或整個房間，「當然也有很多品牌可以去涉獵，我是很敢冒險的人，但是卡地亞打開了我這條收藏珠寶之路，有一種回不去了的感覺！因為當你戴到真的很經典又有個性的款，就真的比較少會想要衝動消費。」

歡慶開幕，自即日起至10月6日止，SOGO復興館專賣店內首次提供為期7天的紅盒燙印服務。圖／卡地亞提供
歡慶開幕，自即日起至10月6日止，SOGO復興館專賣店內首次提供為期7天的紅盒燙印服務。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE系列玫瑰金項鍊，42萬9,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE系列玫瑰金項鍊，42萬9,000元。圖／卡地亞提供
曾之喬出席卡地亞SOGO復興館專賣店開幕。記者吳致碩／攝影
曾之喬出席卡地亞SOGO復興館專賣店開幕。記者吳致碩／攝影
卡地亞SOGO復興館專賣店開幕，店長許淑賢女士、卡地亞台灣的董事總經理黃珮珊、女星曾之喬共同出席開幕剪綵。記者吳致碩／攝影
卡地亞SOGO復興館專賣店開幕，店長許淑賢女士、卡地亞台灣的董事總經理黃珮珊、女星曾之喬共同出席開幕剪綵。記者吳致碩／攝影
曾之喬出席卡地亞SOGO復興館專賣店開幕。記者吳致碩／攝影
曾之喬出席卡地亞SOGO復興館專賣店開幕。記者吳致碩／攝影
卡地亞SOGO復興館專賣店內的FEMININE AREA裝飾Casamance 緹花面料屏風。圖／卡地亞提供
卡地亞SOGO復興館專賣店內的FEMININE AREA裝飾Casamance 緹花面料屏風。圖／卡地亞提供
曾之喬出席卡地亞SOGO復興館專賣店開幕。記者吳致碩／攝影
曾之喬出席卡地亞SOGO復興館專賣店開幕。記者吳致碩／攝影
卡地亞SOGO復興館專賣店內的VIP貴賓鑑賞室。圖／卡地亞提供
卡地亞SOGO復興館專賣店內的VIP貴賓鑑賞室。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE系列玫瑰金鋪鑽戒指，28萬5,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE系列玫瑰金鋪鑽戒指，28萬5,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞SOGO復興館專賣店開幕，店長許淑賢女士、卡地亞台灣的董事總經理黃珮珊、女星曾之喬共同出席開幕剪綵。記者吳致碩／攝影
卡地亞SOGO復興館專賣店開幕，店長許淑賢女士、卡地亞台灣的董事總經理黃珮珊、女星曾之喬共同出席開幕剪綵。記者吳致碩／攝影
卡地亞SOGO復興館專賣店擁有全台首座專屬香水牆面。圖／卡地亞提供
卡地亞SOGO復興館專賣店擁有全台首座專屬香水牆面。圖／卡地亞提供
男士腕表配件專區。圖／卡地亞提供
男士腕表配件專區。圖／卡地亞提供
Etincelle de Cartier戒指，玫瑰金鑲嵌一顆祖母綠式切割中央主鑽，約94,000元。圖／卡地亞提供
Etincelle de Cartier戒指，玫瑰金鑲嵌一顆祖母綠式切割中央主鑽，約94,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞SOGO復興館專賣店全新面貌。圖／卡地亞提供
卡地亞SOGO復興館專賣店全新面貌。圖／卡地亞提供
曾之喬出席卡地亞SOGO復興館專賣店開幕。記者吳致碩／攝影
曾之喬出席卡地亞SOGO復興館專賣店開幕。記者吳致碩／攝影
卡地亞LOVE系列玫瑰金鋪鑽耳環，33萬6,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE系列玫瑰金鋪鑽耳環，33萬6,000元。圖／卡地亞提供
Etincelle de Cartier系列戒指纖細精緻，適合堆疊配戴。圖／卡地亞提供
Etincelle de Cartier系列戒指纖細精緻，適合堆疊配戴。圖／卡地亞提供
曾之喬配戴的Ballon Bleu de Cartier 33毫米玫瑰金鑲鑽自動腕表，59萬元。圖／卡地亞提供
曾之喬配戴的Ballon Bleu de Cartier 33毫米玫瑰金鑲鑽自動腕表，59萬元。圖／卡地亞提供

珠寶 SOGO

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