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CSD中衛 X 金士頓推「怪獸國度」公益聯名口罩

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
CSD中衛與金士頓聯名推出「怪獸國度」公益口罩，將讓人恐懼的新冠病毒轉變成可愛小怪獸。圖／CSD中衛提供
CSD中衛與金士頓聯名推出「怪獸國度」公益口罩，將讓人恐懼的新冠病毒轉變成可愛小怪獸。圖／CSD中衛提供

新冠病毒的長相令人看了噁心害怕，幸好藝術總能美化並安撫人心。CSD中衛與金士頓去年底在亞太地區合辦口罩設計比賽，台灣、新加坡、馬來西亞等10國中，共有3千多件作品參賽，今年2月決賽時由「怪獸國度」脫穎而出成為冠軍作品，作者將讓人恐懼的新冠病毒轉變成可愛小怪獸，五顏六色的獨眼怪、三眼怪和胖胖怪擠在一起調皮歡笑，希望舒緩人們長期抗疫的緊張情緒。

「怪獸國度」口罩作者「Yman.S」是一位馬來西亞的包裝設計師，以童趣畫風將兒時記憶中的恐怖怪獸、近來在真實生活中上演的新冠病毒，全部化為一隻隻可愛討喜的小怪獸，鼓勵人們在面對困難時不再懼怕、勇敢奮戰。不幸的是，作者於9月初因染疫離世，但他在「怪獸國度」的創作仍留給大家滿滿的正面力量，

CSD中衛行銷部經理周令怡表示，人生中難免遇上要打怪過關的時候，為了替受疫情所困的人們加油打氣，CSD中衛特地將這款「怪獸國度」重新包裝成親子口罩，並且提撥5%銷售額，捐贈給「台灣行動兒童療育協會」及「社團法人台中市自閉症教育協進會」，希望幫助弱勢兒童順利打怪，突破人生難關。

這款CSD中衛與金士頓聯名的「怪獸國度」公益口罩，分為大人款及兒童款，包裝袋暗藏玄機，整齊平放時會發現「Monster Nation」字體會連結起來，讓親子口罩融為一體，添增設計趣味。

CSD中衛 X 金士頓「怪獸國度」公益聯名口罩每袋5片售價89元，10月5日起將於全聯、屈臣氏、康是美、愛買、大潤發、杏一、維康、躍獅藥局、丁丁藥局、日藥本舖、City Super、松本清、特力和樂、小三美日、台中分子藥局等實體通路販售，電商則有PChome 24h購物獨家舉辦全站加價購活動。商品販售詳細訊息可關注CSD中衛官方臉書粉絲團。

CSD中衛 X 金士頓「怪獸國度」公益聯名口罩分為大人款及兒童款，整齊平放時會發現「Monster Nation」字體會連結起來，添增設計趣味。圖／CSD中衛提供
CSD中衛 X 金士頓「怪獸國度」公益聯名口罩分為大人款及兒童款，整齊平放時會發現「Monster Nation」字體會連結起來，添增設計趣味。圖／CSD中衛提供
CSD中衛 X 金士頓「怪獸國度」公益聯名口罩，每袋5片售價89元，分為大人款及兒童款。圖／CSD中衛提供
CSD中衛 X 金士頓「怪獸國度」公益聯名口罩，每袋5片售價89元，分為大人款及兒童款。圖／CSD中衛提供
CSD中衛與金士頓聯名推出「怪獸國度」公益口罩，每袋5片售價89元，10月5日起於指定通路開賣。圖／CSD中衛提供
CSD中衛與金士頓聯名推出「怪獸國度」公益口罩，每袋5片售價89元，10月5日起於指定通路開賣。圖／CSD中衛提供
CSD中衛 X 金士頓「怪獸國度」公益聯名口罩，每袋5片售價89元，分為大人款及兒童款。圖／CSD中衛提供
CSD中衛 X 金士頓「怪獸國度」公益聯名口罩，每袋5片售價89元，分為大人款及兒童款。圖／CSD中衛提供

口罩 中衛 馬來西亞

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