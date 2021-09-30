統一數網(PRESCO)整合集團資源與優勢　全力拓展數位事業版圖

成立於2000年、由統一企業百分百投資的統一數網，廿多年來致力於數位產業發展，從原有的數位行銷（E-Marketing）、數位流通（E-Services）到電子商務（E-Commerce），甚至進一步延伸事業版圖至數位金流（E-Pay)服務領域。

數位行銷方面，提供客戶數位媒體採購、網路品牌經營、社群口碑行銷等服務，並整合集團資源推出廣告聯播網PRESCO Ads、OPEN POINT「點娛樂」、「OPEN! News開新聞」平台、戶外媒體DOOH等自有媒體產品；數位流通服務主力在7-ELEVEn取貨付款、預購商品開發和進出口跨境服務上，以多通路優勢，經銷代理品牌，並搭建集運及供貨平台；因應電子商務的發展趨勢，自有電商平台「鮮拾網」應運而生，主打生鮮食品並搭配生活相關豐富的品項選擇，致力提供具品質認證、品牌知名度及當地特色之商品，給予消費者更多元安心的選擇；而近期新擴建的數位金流服務，更是期望在網路環境中能為消費者及業者提供更多元的支付管道及選擇。

統一數網總經理Kevin。 圖／統一數網 提供

在數位產業競爭白熱化的時代，統一數網整合集團資源與優勢全力衝刺，期望再創下一個黃金廿年！