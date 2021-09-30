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于美人X陳耀訓「島嶼的祝福」開賣 「做好事」挺進13年

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
餅乾鐵盒出自知名插畫家、策展人米力之手，溫馨童趣、兼具收藏價值。圖／陳耀訓・麵包埠提供
餅乾鐵盒出自知名插畫家、策展人米力之手，溫馨童趣、兼具收藏價值。圖／陳耀訓・麵包埠提供

由于美人號召的「做好事小組」今年邁向第13屆。強調「0行政支出」的慈善公益活動，今年與陳耀訓・麵包埠合作，推出「島嶼的祝福」餅乾鐵盒組，義賣所得扣除成本與運費後，每盒將捐出100元予「香園紀念教養院」，預計售出10,000盒。

成立於民國78年的新竹「香園紀念教養院」，服務18歲至75歲之智能障礙、自閉症及多重障礙者。目前院區共收容照護院友約134名；院長黃慧玉表示，院方除接受政府補助、外界捐款，仍須靠養雞、雞蛋、販賣烘焙產品以維持院方營運，每年更需自籌約1,000多萬才能補足缺口，希望能透過本次合作，讓院友幸福、自立、快樂地生活。

由于美人發起的「做好事小組」班底包含愛飯團站長許心怡負責統籌，美食家吳恩文負責行銷公關，以及設計師眼球先生。今年活動則由眼球先生設計明信片，策展人暨插畫家米力設計鐵盒圖像；于美人表示從五月已有不少消費者熱切詢問，原本擔心因疫情無法如期舉辦慈善活動，還好今年雖然延期、但沒有缺席。

「島嶼的祝福」餅乾組除使用大量在地食材，另嚴選丹麥冠軍奶油LURPAK，來自熊本、每個月台灣限量配額的焙燒胚芽加入配方。六款口味包含由明太子法棍變身的「明太子棒」、鹹蛋黃可頌變身的「金沙千層」、由胚芽吐司變身的「焙燒胚芽酥餅」、「雙色地瓜雪球」、「馬告鳳梨雲朵」，以及世界麵包大賽參賽麵包莓香絮語的「莓香絮語小塔」，單盒599元、兩盒1159元、三盒則為2,994元。

義賣商品已在包含7-Eleven、愛飯團、PChome、博客來、Yahoo奇摩、Momo購物、遠傳friDay...等七大通路開放預購，預計每周出貨三次，採定量生產。如單一通路售完，亦可至不同通路查詢。同時香園紀念教養院也具備電子發票捐贈愛心碼，只要口述或輸入愛心碼「3344」，也可直接完成發票捐贈，讓愛心快速也直接。

由于美人（右四）發起的慈善拍賣，今年除了「做好事小組」為固定班底，並邀請到人氣麵包名師陳耀訓（左一）、插畫家米力（右二）一同合作。記者釋俊哲 / 攝影
由于美人（右四）發起的慈善拍賣，今年除了「做好事小組」為固定班底，並邀請到人氣麵包名師陳耀訓（左一）、插畫家米力（右二）一同合作。記者釋俊哲 / 攝影
包含「明太子棒」、「金沙千層」、「焙燒胚芽酥餅」、「雙色地瓜雪球」、「馬告鳳梨雲朵」，以及「莓香絮語小塔」的六種餅乾，全自熱門麵包口味變身而來。圖／陳耀訓・麵包埠提供
包含「明太子棒」、「金沙千層」、「焙燒胚芽酥餅」、「雙色地瓜雪球」、「馬告鳳梨雲朵」，以及「莓香絮語小塔」的六種餅乾，全自熱門麵包口味變身而來。圖／陳耀訓・麵包埠提供
「做好事小組」由于美人（左二）發起，美食家許心怡（右一）、吳恩文（左一）都是固定班底，今年第13屆並與陳耀訓（右二）一同合作。圖／陳耀訓・麵包埠提供
「做好事小組」由于美人（左二）發起，美食家許心怡（右一）、吳恩文（左一）都是固定班底，今年第13屆並與陳耀訓（右二）一同合作。圖／陳耀訓・麵包埠提供
六款餅乾甜鹹兼具，並大量使用台灣在地食材，也呼應「島嶼的祝福」年度主題。記者釋俊哲 / 攝影
六款餅乾甜鹹兼具，並大量使用台灣在地食材，也呼應「島嶼的祝福」年度主題。記者釋俊哲 / 攝影

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