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就像在現場！Apple Music獨家上線周杰倫《地表最強》演唱會空間音訊版
疫情隱憂未退，不僅無法出國追星，就連在國內想要親臨演唱會現場都顯得奢侈，流行天王周杰倫慶祝出道20周年的「嘉年華世界巡迴演唱會」也因而暫停。為了讓歌迷可以隨時重溫現場魅力，周杰倫在Apple Music獨家推出「周杰倫地表最強世界巡迴演唱會（Live）」杜比全景聲空間音訊版，以其獨特的沈浸式效果，戴上耳機就能立刻「聲」臨其境地重溫周杰倫的精彩現場。
《地表最強》是周杰倫極具代表性的Live專輯，集結了包括《七里香》、《雙截棍》、《以父之名》等25首膾炙人口的經典之作，忠實記錄了他演藝生涯中高製作水準、設計構思極為豐富的經典現場。在此基礎上，杜比全景聲空間音訊將徹底還原演唱會的聽覺體驗，讓聽眾彷彿置身於熱烈的現場氛圍當中。周杰倫表示，「希望藉由這項技術創造出更為立體環繞的音響感，讓大家聽著這張演唱會的Live專輯就好像來到了我演唱會的現場一樣，更有臨場感。」
想要立刻享受空間音訊的神奇沈浸式感受，別忘了趕快更新至iOS 15，有了蘋果動態頭部追蹤技術的加持，空間音訊的聆聽體驗將更上層樓，只要戴上AirPods Pro或是AirPods Max，空間音訊技術將透過追蹤頭部的細微動作，讓聲音隨時圍繞著你重新定位，達成更逼真的沈浸感，就像音樂是真的來自你周圍的環境，而不僅僅是來自耳機，立刻重溫親臨其境的感動。
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