花農長期重複折紙箱 用「它」可減少肩頸腕傷害

為減輕花農摺箱工作的負擔，紓緩農村勞動力不足的困境，農委會台中農改場研發出文心蘭外銷切花包裝用「摺箱機」，藉由氣壓裝置達成全自動進出料與折曲紙板，建構自動化省工包裝作業模式，可有效提升摺箱效率達1倍以上，促使花農包裝外銷作業更為省工舒適與避免職業傷害。

台中場表示，文心蘭是台灣重要的外銷切花之一，日本年銷量達2200萬枝，因採小包裝方式，所需摺箱數達55萬只以上，並且集中於9月至10月外銷旺季；現行花農採收文心蘭切花後，為在有限時間內整理裝箱以如期外銷出貨，花農須利用工作閒暇或夜間摺箱，除增加農忙期工作負荷外，容易造成摺箱人員肩頸腕等處職業傷害，同時囤積紙箱也占大量空間。

台中場表示，研發切花外銷包裝用「摺箱機」，自動化摺箱作業速率達每小時200只，可搭配鮮切花包裝生產線流程達分工效果。

台中農改場助理研究員張金元表示，由機械自動化協助摺箱，推動農業友善的工作環境，花農使用摺箱機後，節省原有摺箱人力1至2人，並省去長期反覆性摺箱等農務活動，降低肌肉骨骼的傷害比例達20%以上。此外，文心蘭切花包裝流程導入摺箱機應用，協助產銷班、包裝場建立自動化流程，提升包裝效率達1倍以上，有助花卉產業強化競爭力。