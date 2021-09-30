聽新聞
test
0:00 / 0:00

花農長期重複折紙箱 用「它」可減少肩頸腕傷害

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
花農長期重複折紙箱，肩頸腕受傷害，農委會台中農改場研發機器代勞，減少花農人力、身體負擔。圖／農委會台中農改場提供
花農長期重複折紙箱，肩頸腕受傷害，農委會台中農改場研發機器代勞，減少花農人力、身體負擔。圖／農委會台中農改場提供

為減輕花農摺箱工作的負擔，紓緩農村勞動力不足的困境，農委會台中農改場研發出文心蘭外銷切花包裝用「摺箱機」，藉由氣壓裝置達成全自動進出料與折曲紙板，建構自動化省工包裝作業模式，可有效提升摺箱效率達1倍以上，促使花農包裝外銷作業更為省工舒適與避免職業傷害。

台中場表示，文心蘭是台灣重要的外銷切花之一，日本年銷量達2200萬枝，因採小包裝方式，所需摺箱數達55萬只以上，並且集中於9月至10月外銷旺季；現行花農採收文心蘭切花後，為在有限時間內整理裝箱以如期外銷出貨，花農須利用工作閒暇或夜間摺箱，除增加農忙期工作負荷外，容易造成摺箱人員肩頸腕等處職業傷害，同時囤積紙箱也占大量空間。

台中場表示，研發切花外銷包裝用「摺箱機」，自動化摺箱作業速率達每小時200只，可搭配鮮切花包裝生產線流程達分工效果。

台中農改場助理研究員張金元表示，由機械自動化協助摺箱，推動農業友善的工作環境，花農使用摺箱機後，節省原有摺箱人力1至2人，並省去長期反覆性摺箱等農務活動，降低肌肉骨骼的傷害比例達20%以上。此外，文心蘭切花包裝流程導入摺箱機應用，協助產銷班、包裝場建立自動化流程，提升包裝效率達1倍以上，有助花卉產業強化競爭力。

台中場表示，「摺箱機」的創新結構已獲得我國新型專利，現正辦理非專屬技術移轉，有興趣的業者可洽詢摺箱機技術應用。

花農長期重複折紙箱，肩頸腕受傷害，農委會台中農改場研發機器代勞，減少花農人力、身體負擔。圖／農委會台中農改場提供
花農長期重複折紙箱，肩頸腕受傷害，農委會台中農改場研發機器代勞，減少花農人力、身體負擔。圖／農委會台中農改場提供
花農長期重複折紙箱，肩頸腕受傷害，農委會台中農改場研發機器代勞，減少花農人力、身體負擔。圖／農委會台中農改場提供
花農長期重複折紙箱，肩頸腕受傷害，農委會台中農改場研發機器代勞，減少花農人力、身體負擔。圖／農委會台中農改場提供

農改場

延伸閱讀

茉莉花&咖啡豆的黃金比例！花壇鄉農會創意包裝 勇奪韓國設計大獎

買到超市「隱藏版商品」？她大讚好滿意 網驚：從來沒逛到

桃園／九月雪 大溪韭菜花田盛開中

疫情衝擊花卉產業 蘭花之鄉大林鎮DIY盆花挺花農

相關新聞

到18家平台網購選用「循環包裝」 最大獎可抽平板電腦

為推廣網購使用循環袋、箱，環保署今天表示，民眾只要在環保署合作的網購平台使用循環包裝購物，並於活動期間歸還者，皆可參與抽...

OKmart獨家限量開賣「SOLIS台灣國旗成人醫療級口罩」

近日台灣疫情漸穩，從節慶、連假的人潮可以發現，消費的信心指數逐漸提高中，不過外出仍需謹守配戴口罩、勤洗手、保持社交距離的...

王冠閎成Seiko品牌之友 登台先自嘲 「我知道看起來很冷靜，但其實超開心」

台灣蝶泳好手王冠閎在東京奧運後，人氣高漲更成為了精品品牌眼中，詮釋新品的最佳人選。因此，日本鐘表品牌大廠Seiko早在他...

開幕7折起！爽吃50cm鑽切牛、安格斯黑牛 王品再出擊

王品旗下再推新餐廳，這也是「原燒」迎來品牌17年來的最大改造。全新旗艦品牌「Oh my!原燒」跳脫過往文青、沉穩的品牌印...

全聯攜手「橘子工坊」搞怪 萬聖節用橘油甜點挑戰味蕾

繼去年顛覆感官的黑人牙膏聯名甜點之後，全聯今年選在萬聖節前夕，再度挑戰搞怪極限！這次是與「橘子工坊」推出We Sweet...

環球購物中心桃園A19試營運 逾70品牌陣容亮相

桃園青埔商圈愈來愈活絡，Global Mall環球購物中心桃園A19即日起試營運，桃園A19為地上7層、地下2層的新型態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。