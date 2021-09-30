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小資族的大確幸！買鑽趁週年慶 優惠抽獎再加碼
迎接從9月陸續開始接力的各大通路週年慶檔期，周大福珠寶也展開感恩季活動，提供包括珠寶商品最高回饋30%、黃金工資65折的優惠折扣，更有多重滿額贈，滿足精打細算的消費者。除了金飾，集團旗下可追溯歷程的鑽石品牌T MARK，以全然透明的真摯誠意獻上祝福；而採用De Beers國際集團旗下國際美鑽為素材的Forevermark永恒印記系列，嚴選全球僅有少於1%的優質天然鑽石，並於鑽石台面印上獨特的品牌標記及專屬的獨立編號，確保每顆美鑽均以負責任方式開採，新作天鵝系列以愛情鳥展翅飛揚的美態和線條為靈感，也在優惠之列。
專門引進實驗室培育人造鑽石的複合品牌珠寶店JOY COLORi，則訴求環保，在蝦皮購物為慶祝10.10品牌週年慶之際、也特別舉辦的一克拉「王妃愛戀未來鑽石」的贈獎活動。在10月10日當天於蝦皮購物下單且完成訂單，即可抽JOY COLORi 一克拉「王妃愛戀未來鑽石」；即日起至10月10日期間，凡於JOY COLORi蝦皮購物官方商店，預約鑑賞並實際前往門市完成體驗，即贈蝦皮購物會員獨家預約禮「法國香氛之王Rose et Marius精美香皂禮盒」乙份，並可獲得一萬元蝦皮購物金之抽獎資格。
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