臺韓聯手跨國音樂劇《徽因》 早鳥預售最低7.5折起倒數熱賣中

由廣藝基金會與聯合數位文創聯合主辦，跨國打造的臺韓合創音樂劇，廣藝劇場No.5《徽因》刻劃民國才女林徽短暫絢爛如詩般的生命故事，即將於11月12至14日於臺中國家歌劇院公演四場，目前推出早鳥優惠單人票8折、四人套票7.5折，早鳥優惠倒數中！

首次出演舞台劇新生代演員鍾政均飾演徐志摩。圖／廣藝基金會提供

1999年播出後風靡兩岸，引發廣大迴響的電視劇《人間四月天》，全劇圍繞民國文人徐志摩與其生命中的三位女性，當中包括林徽因；《徽因》此次則以音樂劇形式，重新詮釋林徽因與愛慕她的三個男人， 並呈現出身處女性受壓抑的保守年代，林徽因卻似活在未來，前衛的思想、對於永恆志業的追求，終讓她在建築、藝術及文學方面留下深遠的成就。

知名音樂劇演員陳品伶飾演林徽因。圖／廣藝基金會提供

偶像男團「Energy」的歌唱擔當蕭景鴻（阿弟）扮飾梁思成偶像男團「Energy」的歌唱擔當蕭景鴻（阿弟）扮飾梁思成。圖／廣藝基金會提供

韓文版劇名《Toward-活在未來的女子，徽因》由廣藝基金會攜手韓國知名劇場導演徐在亨，以及《英雄》、《與神同行-陽世篇》、《王世子失蹤事件》等韓國音樂劇名作的編劇韓雅凜（A-Reum），今年六月底受邀於第15屆「大邱國際音樂劇節（DIMF）」展開首演，韓國觀眾不畏疫情座無虛席，現場宛若「洋蔥爆擊」，掌聲、喝采聲更是久久不歇。

C MUSICAL藝術總監張芯慈曾創作《不讀書俱樂部》、《焢肉遇見你》等知名音樂劇，贏得「劇場作曲精靈」的美譽，此次為《徽因》量身打造22首原創歌曲，她表示：「這是一齣時代戲，一開始寫歌的時候，就想找到那年代氣質，但不是老的感覺，想從之間找到平衡、這一次音樂特色會比較文學風味，呈現出時代氛圍的聲音。」

「超級星光大道」實力唱將周定緯飾演金岳霖。圖／廣藝基金會提供

入圍金馬獎的實力派演員李杏扮演冰心。圖／廣藝基金會提供

《徽因》陣容集結劇場、電視、電影等各路實力派高人氣演員，包括知名音樂劇演員陳品伶擔綱林徽因，偶像男團「Energy」的歌唱擔當蕭景鴻（阿弟）扮飾梁思成，出道選秀節目「超級星光大道」被封為「舞王」的周定緯飾演金岳霖，曾入圍金馬獎的實力派演員李杏扮演冰心，徐志摩一角則交由偶像劇新生代演員鍾政均。主辦單位釋出海報與劇照後，網友紛紛留言表示，堪稱神還原劇情與角色，也更加期待演出的到來。

廣藝劇場No.5《徽因》2021年11月12日至11月14日於臺中國家歌劇院盛大演出，早鳥最低優惠75折起將於10月15日載止，購票請洽 兩廳院OPENTIX售票系統 、 udn售票網 。

廣藝劇場No.5《徽因》演出資訊

演出場次：11/12(五)19:30、11/13(六)14:30、19:30、11/14(日)14:30

演出地點：臺中國家歌劇院 大劇院

演出票價：600、900、1200、1500、2000、2500

售票通路：OPENTIX售票系統 https://reurl.cc/6DyeN6

udn售票網 https://reurl.cc/Rb6Qor

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