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畫出完美嘟嘟唇！迪奧、植村秀新款脣膏更水潤、無唇紋

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
植村秀無色限緞光極潤唇膏／1,100元。圖／植村秀提供
植村秀無色限緞光極潤唇膏／1,100元。圖／植村秀提供

在煩悶的時代，女人更需要好好愛自己，展現出最迷人的模樣，特別是保濕又不顯唇紋的唇膏，更能讓女人嘟嘟唇展現魅力。植村秀推出無色限緞光極潤唇膏，打造出滑緞光美唇，保濕又不顯唇紋；迪奧則有藍星精華唇膏，打造出兼顧色澤與養護潤唇的唇膏，一抹就能感受質感。

迪奧將色彩展現與唇部保養結合，推出的迪奧藍星精華唇膏，含有13種保濕修護配方，以及2種質地，包括摩登柔霧、經典緞光，共有10款色選，唇膏中加入法國牡丹花萃保濕，石榴花萃取能緊緻唇紋、乳油木果油深層修護，搭配朱槿花精萃、仙人掌花萃取，讓雙唇更保濕。

顏色主推溫柔質感，#200豆沙色、#525玫瑰粉棕色與#720楓葉磚紅色，最能呈現出裸妝自然的感覺。

植村秀全新無色限緞光極潤唇膏，靈感來自京都頂級的和服面料，加入雙倍山茶花精油，好上妝又保濕持久，採用雙層護色膜科技，讓唇色能維持一整天，全新25色，針對亞洲女性的膚色挑選，顯白又迷人。

主打6色氣質風，BG963琥珀茶有著裸橘棕更亮白、BG 964石英粉展現裸粉的高級感、BR 784木棕紅是顯白的明星色、BR 785鐵鏽棕適合高冷的風格、RD 188山茶紅則是能自帶奢華氣場、RD 169赤茶紅也是顯白的首選。

植村秀無色限緞光極潤唇膏／1,100元／全25色。圖／植村秀提供
植村秀無色限緞光極潤唇膏／1,100元／全25色。圖／植村秀提供
娜塔麗波曼是迪奧代言人。圖／迪奧提供
娜塔麗波曼是迪奧代言人。圖／迪奧提供
迪奧藍星精華唇膏#200豆沙色／1,300元。圖／迪奧提供
迪奧藍星精華唇膏#200豆沙色／1,300元。圖／迪奧提供
迪奧藍星精華唇膏／1,300元。圖／迪奧提供
迪奧藍星精華唇膏／1,300元。圖／迪奧提供

植村秀 和服 法國

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