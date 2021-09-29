醫美年輕化趨勢 近五成女性30歲前首度嘗試

新冠疫情口罩不離身，反讓醫美需求大增。根據最新公布《醫美行為大調查》，近半數民眾在25至30歲首次接觸醫美，但有九成民眾擔心醫美風險，只有不到兩成真正瞭解醫美產品品牌，顯示台灣民眾的醫美安全意識、主動性及行動力仍明顯不足。皮膚科醫師呼籲，民眾選擇醫美應注意事前詳細諮詢，並找受過完善訓練的醫師，找到最適合自己的醫美療程，愛美不用冒風險。

最新美容醫學整形手術年度全球調查結果顯示，2019年全球完成的醫美療程較2018年增長了7.4%；從2020到2025年，預估醫美市場的年增長率為10.9%。今年4月舉辦的《醫美行為大調查》網路調查，對象為全台1388名25歲至55歲女性，發現有醫美經驗的受訪者中，近半數在25至30歲時就接觸醫美，有超過五成民眾將醫美視為日常保養，最想改善的皮膚問題，包括膚質膚況、肌膚保濕及除皺等。

長庚診所副院長、皮膚科醫師胡倩婷表示，重視肌膚外在男女皆有需求，曾有一名15歲青少年，過去滿臉膿瘡、黑色痘印，被同儕嘲笑導致逃學，媽媽帶著兒子求診皮膚科，經過光療、口服A酸治療，順利消除臉上痘疤，現在20多歲恢復自信，自行創業於職場發光。

隨著醫美技術進步，不少人把醫美當保養，且術後幾乎不需恢復期，有些女性在出席同學會、重要場合、辦婚禮前幾天，會衝動跑來醫美「補救」。而近期疫情關係，民眾宅家飲食失調、熬夜追劇，或是留學生熬夜上課作息大亂，胡倩婷表示，一名20多歲女留學生，因為熬夜上課的關係，疫情1年下來皮膚狀況變差，經過醫師治療後才得以改善。

透過調查發現，超過九成民眾接受醫美療程前，會擔心醫美高風險。胡倩婷表示，多數民眾很明確知道，做醫美前要「詳細諮詢」、「受過完善訓練的醫師」、「產品原料來源」、「全臉評估」，但大多民眾對於醫美產品品牌掌握度不夠高，缺乏消費者主導權，僅有不到兩成的受訪者了解自己選擇的產品品牌。她提醒，事前要足夠理解，才能在診間與醫師有良性對話與互動，打造最適合自己的醫美療程。

醫學美容品牌今舉辦記者會，邀請胡倩婷擔任醫師大使，藝人楊謹華擔任安心醫美代言人，提倡「美麗，不用冒險」全新概念，傳遞正確觀念給社會大眾。台灣整形外科醫學會理事長戴浩志、台灣皮膚科醫學會理事廖怡華、中華民國美容醫學醫學會常務理事曾漢棋、台灣皮膚暨美容外科醫學會常務理事吳英俊、台灣醫用雷射光電學會理事長彭賢禮出席，共同呼籲「安心醫美」概念。

吳英俊表示，美除了外在也包含內在，近年許多50至60歲中壯年男性，希望恢復身體到最佳狀態，醫美近年也結合心臟內科、神經內科等醫師，提供心臟反駁治療、生物能雷射等，或避免老化失智、以非侵入式治療恢復短期記憶等，讓男性恢復自信。