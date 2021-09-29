蝦皮購物「10.10品牌周年慶」 下單抽1克拉鑽戒

迎戰百貨周年慶檔期，蝦皮購物推出「10.10品牌周年慶」，除了瞄準精品、3C家電、美妝等商品之外，更再次邀請「國民主持人」黃子佼回歸擔任活動大使，送出299元免運、最高現折5,000元的商城85、89折神券。此外，蝦皮購物攜手百大品牌限時下殺5折起，其中iRobot Roomba 670掃地機器人限時瘋搶價6,666元、SK-II 青春露55折活動價3,479元，更加碼聯手理膚寶水、DR.WU、innisfree等9大品牌推出蝦皮獨家小橘盒全面5折起，比百貨周年慶更超值的商品組合也將於10月10日當天限量開搶。

蝦皮購物「10.10品牌周年慶」首度攜手JOY COLORi未來鑽石專家祭出下單抽「1克拉鑽戒」的豪禮，即日起可先預領免運券、並登記觀看10月9日跨夜直播，蝦皮購物將在節目中抽出1名幸運得主送出鑽戒；10月10日當天下單不限金額完成付款，可至蝦皮寶箱領取鑽石抽獎券，活動結束後將會抽出9名幸運兒，各獲得價值超過10萬元的1克拉鑽戒。

另有天天精選百大品牌限時下殺5折起，限時瘋搶Michael Kors小香風相機包3,000元有找、原價3,680元的COACH皮革手拿包活動特價不到1,000元、PHILIPS數位小白健康氣炸鍋活動特價4,990元。