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蝦皮購物「10.10品牌周年慶」 下單抽1克拉鑽戒
迎戰百貨周年慶檔期，蝦皮購物推出「10.10品牌周年慶」，除了瞄準精品、3C家電、美妝等商品之外，更再次邀請「國民主持人」黃子佼回歸擔任活動大使，送出299元免運、最高現折5,000元的商城85、89折神券。此外，蝦皮購物攜手百大品牌限時下殺5折起，其中iRobot Roomba 670掃地機器人限時瘋搶價6,666元、SK-II 青春露55折活動價3,479元，更加碼聯手理膚寶水、DR.WU、innisfree等9大品牌推出蝦皮獨家小橘盒全面5折起，比百貨周年慶更超值的商品組合也將於10月10日當天限量開搶。
蝦皮購物「10.10品牌周年慶」首度攜手JOY COLORi未來鑽石專家祭出下單抽「1克拉鑽戒」的豪禮，即日起可先預領免運券、並登記觀看10月9日跨夜直播，蝦皮購物將在節目中抽出1名幸運得主送出鑽戒；10月10日當天下單不限金額完成付款，可至蝦皮寶箱領取鑽石抽獎券，活動結束後將會抽出9名幸運兒，各獲得價值超過10萬元的1克拉鑽戒。
另有天天精選百大品牌限時下殺5折起，限時瘋搶Michael Kors小香風相機包3,000元有找、原價3,680元的COACH皮革手拿包活動特價不到1,000元、PHILIPS數位小白健康氣炸鍋活動特價4,990元。
蝦皮購物「10.10品牌週年慶」更攜手酷聖石請消費者吃冰，10月5日至10月10日到蝦皮購物玩酷聖石轉盤遊戲，便有機會獲得100元吃冰金、蝦幣優惠券、1年份免費吃酷聖石冰品等豪禮；蝦皮購物另外再加碼，只要用1蝦幣就有機會以199元享用內含中杯「橘幻精靈Magic Orange」、原味脆餅及1杯沁涼飲品的蝦皮與酷聖石獨家聯名精靈套餐。
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