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長輩圖助攻！臺虎精釀9.99新品「添柚臺灣」 微醺祈福

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
「添柚臺灣」，特別選用清爽、香甜的日本白柚入酒，尾段並帶有萊姆清爽氣息。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
「添柚臺灣」，特別選用清爽、香甜的日本白柚入酒，尾段並帶有萊姆清爽氣息。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

在全世界各地動盪頻傳的當下，「天佑台灣」不只是一句口號、一個祈福的意念，更可以是一款微醺、好入口的清爽滋味。臺虎精釀推出9.99系列新品「添柚臺灣（God Bless Yuzu）」口味，將日本白柚入風味，將從10月2日於全臺7-ELEVEN陸續上市。

果香飽滿的「添柚臺灣」，特別選用清爽、香甜的日本白柚入酒，雖然還無法自由前往日本旅遊的當下，似乎勾起了日本楓紅的風雅聯想。品飲的後段則以萊姆的氣息略微點綴，爽朗、不膩口，加上9.99系列原本9.99%的酒精濃度，為品飲帶來一段酸甜細膩的醉佳祝福，單罐建議售價約99元。

集合藍、黃、綠三色的瓶身，更藏有9個代表台灣的符號或元素，值得挑戰你的眼力和想像力，正確答案則將在上市後，公布在臺虎臉書粉絲專頁中。同時為宣傳新款9.99「添柚臺灣」，臺虎精釀更打造「長輩圖」視覺，結合蓮花、蠟燭等元素，趣味助攻宣傳。

臺虎精釀更在「添柚臺灣」上市期間蓋起數間「臺虎添佑宮」的籤詩機台，五個籤詩機台將在全台巡迴，只要投入10元即可獲得祝福籤詩，並有機會抽中特製「天佑臺灣」御守與各種周邊好禮，更多活動與相關訊息，則可查詢臺虎精釀臉書粉絲頁。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

臺虎精釀推出全新9.99系列「添柚臺灣（God Bless Yuzu）」口味，將日本白柚入風味，將從10月2日於全臺7-ELEVEN陸續上市。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
臺虎精釀推出全新9.99系列「添柚臺灣（God Bless Yuzu）」口味，將日本白柚入風味，將從10月2日於全臺7-ELEVEN陸續上市。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
瓶身設計中藏有9個台灣圖案，你找得出幾個？圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
瓶身設計中藏有9個台灣圖案，你找得出幾個？圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
為宣傳新款9.99「添柚臺灣」，臺虎精釀更打造「長輩圖」視覺，趣味助攻宣傳。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
為宣傳新款9.99「添柚臺灣」，臺虎精釀更打造「長輩圖」視覺，趣味助攻宣傳。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

日本 酒駕 長輩圖

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