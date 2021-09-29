長輩圖助攻！臺虎精釀9.99新品「添柚臺灣」 微醺祈福

在全世界各地動盪頻傳的當下，「天佑台灣」不只是一句口號、一個祈福的意念，更可以是一款微醺、好入口的清爽滋味。臺虎精釀推出9.99系列新品「添柚臺灣（God Bless Yuzu）」口味，將日本白柚入風味，將從10月2日於全臺7-ELEVEN陸續上市。

果香飽滿的「添柚臺灣」，特別選用清爽、香甜的日本白柚入酒，雖然還無法自由前往日本旅遊的當下，似乎勾起了日本楓紅的風雅聯想。品飲的後段則以萊姆的氣息略微點綴，爽朗、不膩口，加上9.99系列原本9.99%的酒精濃度，為品飲帶來一段酸甜細膩的醉佳祝福，單罐建議售價約99元。

集合藍、黃、綠三色的瓶身，更藏有9個代表台灣的符號或元素，值得挑戰你的眼力和想像力，正確答案則將在上市後，公布在臺虎臉書粉絲專頁中。同時為宣傳新款9.99「添柚臺灣」，臺虎精釀更打造「長輩圖」視覺，結合蓮花、蠟燭等元素，趣味助攻宣傳。

臺虎精釀更在「添柚臺灣」上市期間蓋起數間「臺虎添佑宮」的籤詩機台，五個籤詩機台將在全台巡迴，只要投入10元即可獲得祝福籤詩，並有機會抽中特製「天佑臺灣」御守與各種周邊好禮，更多活動與相關訊息，則可查詢臺虎精釀臉書粉絲頁。

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