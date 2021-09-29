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獨／暫停業非收攤！米其林餐盤Chou Chou餐廳會再回來

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Chou Chou主用餐區彷彿ballroom般，利用天花圓弧切割轉折與間接燈光賦予層次感。圖／Chou Chou法式餐廳提供。
Chou Chou主用餐區彷彿ballroom般，利用天花圓弧切割轉折與間接燈光賦予層次感。圖／Chou Chou法式餐廳提供。

坊間傳言2018～2021年連續4年，於米其林指南獲得餐盤推薦的Chou Chou法式餐廳即將熄燈，讓粉絲很擔心；不過還好「熄燈說」只是誤會一場，餐廳只是暫停營業，預計將於11月或12月，就會以「Chou Chou 3.0」的全新風貌，重新跟大家見面。

Chou Chou法式料理餐廳於2016年12月開業，是台北都會巷弄間傳遞溫暖用餐情調的摩登法式餐廳（modern brasserie）。主廚兼經營者（chef proprietor）林明健，擁有紮實深厚法式料理烹飪實力與豐富閱歷，林主廚結合⾃⾝香港成⻑與多國遊歷的背景，以更為洗煉、純粹的手法詮釋法式料理，帶給消費者更深刻的法式美食體驗。

“chou”原是浪漫法國人對於情人、好友或晚輩的暱稱，意指「我的愛」，餐廳以此名之，希望成為消費者最愛的溫馨法式餐廳。

餐廳以藏藍色為主軸，穿越白灰色調玄關，入門粉色、橘色法式沙發與立燈，皮椅搭配大理石圓桌，讓賓客彷彿到朋友家作客般自在；行經開放式廚房，陣陣食物溫暖香氣與廚師團隊行雲流水料理身影勾引對美食的渴望，並營造出都會中小酒館的穿梭感。

主用餐區彷彿ballroom般，利用天花圓弧切割轉折與間接燈光賦予層次感，並以法式風情的橢圓桌櫃作為視覺焦點，米灰色系法式圖騰壁紙，搖曳燭光及米色調桌布增添溫暖優雅質感，打造舒適愜意的用餐氛圍。

Chou Chou以米灰色系法式圖騰壁紙，搖曳燭光及米色調桌布增添溫暖優雅質感，打造舒適愜意的用餐氛圍。圖／Chou Chou法式餐廳提供。
Chou Chou以米灰色系法式圖騰壁紙，搖曳燭光及米色調桌布增添溫暖優雅質感，打造舒適愜意的用餐氛圍。圖／Chou Chou法式餐廳提供。
Chou Chou入門區域以粉色及橘色法式沙發，搭配立燈，溫馨愜意。圖／Chou Chou法式餐廳提供。
Chou Chou入門區域以粉色及橘色法式沙發，搭配立燈，溫馨愜意。圖／Chou Chou法式餐廳提供。
Chou Chou法式料理餐廳主廚林明健，同時為經營者。圖／Chou Chou法式餐廳提供。
Chou Chou法式料理餐廳主廚林明健，同時為經營者。圖／Chou Chou法式餐廳提供。
法式燉菜，油封鴨胗和溫泉蛋。圖／Chou Chou法式餐廳提供。
法式燉菜，油封鴨胗和溫泉蛋。圖／Chou Chou法式餐廳提供。
炭烤伊比利豬肩肉，南瓜泥和黑胡椒醬汁。圖／Chou Chou法式餐廳提供。
炭烤伊比利豬肩肉，南瓜泥和黑胡椒醬汁。圖／Chou Chou法式餐廳提供。

法式料理 香港

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