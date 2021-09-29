聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／暫停業非收攤！米其林餐盤Chou Chou餐廳會再回來
坊間傳言2018～2021年連續4年，於米其林指南獲得餐盤推薦的Chou Chou法式餐廳即將熄燈，讓粉絲很擔心；不過還好「熄燈說」只是誤會一場，餐廳只是暫停營業，預計將於11月或12月，就會以「Chou Chou 3.0」的全新風貌，重新跟大家見面。
Chou Chou法式料理餐廳於2016年12月開業，是台北都會巷弄間傳遞溫暖用餐情調的摩登法式餐廳（modern brasserie）。主廚兼經營者（chef proprietor）林明健，擁有紮實深厚法式料理烹飪實力與豐富閱歷，林主廚結合⾃⾝香港成⻑與多國遊歷的背景，以更為洗煉、純粹的手法詮釋法式料理，帶給消費者更深刻的法式美食體驗。
“chou”原是浪漫法國人對於情人、好友或晚輩的暱稱，意指「我的愛」，餐廳以此名之，希望成為消費者最愛的溫馨法式餐廳。
餐廳以藏藍色為主軸，穿越白灰色調玄關，入門粉色、橘色法式沙發與立燈，皮椅搭配大理石圓桌，讓賓客彷彿到朋友家作客般自在；行經開放式廚房，陣陣食物溫暖香氣與廚師團隊行雲流水料理身影勾引對美食的渴望，並營造出都會中小酒館的穿梭感。
主用餐區彷彿ballroom般，利用天花圓弧切割轉折與間接燈光賦予層次感，並以法式風情的橢圓桌櫃作為視覺焦點，米灰色系法式圖騰壁紙，搖曳燭光及米色調桌布增添溫暖優雅質感，打造舒適愜意的用餐氛圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言