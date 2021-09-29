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Xiaomi 11 Lite 5G NE時尚開賣　Redmi 10最低5千有找

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
小米台灣宣布Xiaomi 11 Lite 5G NE、Redmi 10正式登台開賣。記者陳立儀／攝影
小米台灣宣布Xiaomi 11 Lite 5G NE、Redmi 10正式登台開賣。記者陳立儀／攝影

小米台灣今年上半年推出Xiaomi 11 Lite 5G，甫上市即成為小米最熱銷的機款之一。看準輕薄手機的需求，宣布再引進Xiaomi 11 Lite 5G NE，以極致輕薄的手感，刷新成為小米史上最輕薄的5G手機，並鎖定年輕族群喜好推出松露黑、糖果藍、蜜桃粉、雪花白等時尚4色。另同步推出高CP值的Redmi 10，配備5,000萬AI四鏡頭相機、6.5吋FHD+ 90Hz AdaptiveSync螢幕與雙揚聲器、5,000mAh大電量電池，單機價最低5千元有找。

Xiaomi 11 Lite 5G NE重量僅158克、厚度6.81mm的纖薄，相機模組僅突出機身1.77mm，打造羽量級手感；全新主打色「雪花白」模擬北國下雪的靜謐質感，近期超夯的糖果藍、蜜桃粉也都有，機背採用防眩光磨砂玻璃，可減少指紋沾黏，維持機身迷人光澤，側邊搭載弧型側面指紋感應器。

配備6.55吋FHD+ AMOLED螢幕的Xiaomi 11 Lite 5G NE，螢幕支援90Hz更新率及240Hz觸控採樣率，內建360度環境光感應器，並支援閱讀模式3.0、陽光模式3.0，在各種環境下都能舒適瀏覽。6,400萬像素AI三鏡頭相機包含6,400萬像素主相機、800萬像素119°超廣角相機、可在3～7mm間自動對焦的500萬像素長焦微距鏡頭，支援4K錄影、夜間模式，並內建一鍵AI拍攝功能，提供滑動變焦、靜止時間、平行夢境等多款電影特效；前鏡頭為2,000萬畫素前鏡頭，內建AI美化及夜間模式，支援縮時自拍功能，更擁有Lite系列專屬的訂製妝容模式。

Xiaomi 11 Lite 5G NE 8GB＋128GB售價為10,999元、8GB＋256GB售價為11,999元，將於10月8日正式開賣。今天（9月29日）晚上8點起於小米商城mi.com、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店搶先開放預購，9月30日起至10月7日擴大於小米實體門市、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（實體門市與全國Digital City線上購物）、燦坤3C（實體門市與燦坤3C線上購物）開放預購，9月30日至10月7日購買Xiaomi 11 Lite 5G NE即可獲贈小米無線藍牙耳機2 SE。

電信通路方面，Xiaomi 11 Lite 5G NE 8GB＋128GB將於10月15日起在中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信全面開賣，搭配指定5G資費方案，Xiaomi 11 Lite 5G NE專案價最低0元起；Xiaomi 11 Lite 5G NE 8GB＋256GB將於10月15日起在台灣大哥大獨家開賣。10月15日至10月31日於五大電信購買Xiaomi 11 Lite 5G NE、並於小米商城mi.com登錄，即贈小米無線藍牙耳機2 SE。

全新的Redmi 10中加入過往Redmi Note系列才具備的鏡頭規格，提供5,000萬像素AI四鏡頭相機，包含5,000萬像素主相機、800萬像素120°超廣角鏡頭、200萬像素微距鏡頭、200萬像素景深鏡頭，前置鏡頭為800萬像素、支援全景自拍功能。

Redmi 10搭載6.5吋FHD+打孔螢幕，支援90Hz AdaptiveSync螢幕，可依據用戶的使用狀態在45Hz靜止畫面、60Hz視訊串流、90Hz遊戲運行間自動切換；配備5,000mAh（typ）大容量電池並支援18W快速充電，一般使用下可支援長達158小時的音樂播放、30小時的語音通話或14小時的影片觀看，更擁有Redmi數字系列首款支援9W反向有線充電，同時支援NFC技術。

Redmi 10共有卵石白、碳纖灰、海洋藍等3色，4GB＋64GB售價4,699元、4GB＋128GB售價5,499元，於今晚8點起於小米商城mi.com、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店搶先開賣，9月30日起於小米實體門市、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（實體門市與全國Digital City線上購物）、燦坤3C（實體門市與燦坤3C線上購物）開賣；10月1日起於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星開賣、搭配指定資費方案Redmi 10專案價最低0元起。

小米台灣持續加強線上電商與實體門市的布局，多年來對準一級商圈、大型購物中心與百貨公司展店，目前全台已開設21間實體門市，今年更著手布局在地商圈，以人潮聚集的生活型區域為展店目標，將於10月2日開幕小米第22與23間實體門市「小米之家－新店家樂福授權店」、「小米之家－三重正義北授權店」，並祭出開幕首二日限定優惠：小米手環6加1元多1件、每日限量50組，再加碼推出開幕首二日購買「小米智慧顯示器P1 55型」即贈「Redmi Note 9T」、每日限量20組；還有在地居民專屬優惠，單筆消費滿1,000元以上並出示新店、三重在地居住相關證明，即可再獲限量滿額贈品，送完為止。

同時，小米台灣將於10月8日至10月14日祭出「小米10月振興購物季」五倍振興活動，於小米商城mi.com上消費滿5,000元或於小米之家直營店憑紙本振興五倍振興券消費滿5,000元，即可獲贈價值5,000元的優惠券禮包，同時享多款智慧型手機與智慧家電享直降、每日限時消費滿千送1,000分小米積分、每日最高訂單額外贈新品等特別優惠。

Redmi 10實力全面升級，持續顛覆高CP值業界標準。圖／小米台灣提供
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Xiaomi 11 Lite 5G NE「蜜桃粉」清新甜美。記者陳立儀／攝影
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Redmi 10重量僅181g、並擁有8.92mm的纖薄機身。圖／小米台灣提供
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主打高CP值的Redmi 10搭載6.5吋FHD+打孔螢幕、5,000萬像素AI四鏡頭相機、5,000mAh（typ）大容量電池。圖／小米台灣提供
主打高CP值的Redmi 10搭載6.5吋FHD+打孔螢幕、5,000萬像素AI四鏡頭相機、5,000mAh（typ）大容量電池。圖／小米台灣提供
Xiaomi 11 Lite 5G NE、Redmi 10擁有強大效能與亮眼外型。記者陳立儀／攝影
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Redmi 10「海洋藍」，機背上的色彩可隨光線折射出動人光澤。記者陳立儀／攝影
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Xiaomi 11 Lite 5G NE以輕薄時尚搶攻年輕族群。圖／小米台灣提供
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Xiaomi 11 Lite 5G NE提供糖果藍、蜜桃粉、雪花白、松露黑等4色，將於10月8日起正式開賣。圖／小米台灣提供
Xiaomi 11 Lite 5G NE提供糖果藍、蜜桃粉、雪花白、松露黑等4色，將於10月8日起正式開賣。圖／小米台灣提供
Xiaomi 11 Lite 5G NE主打色「雪花白」機身模擬雪花飄落的靜謐質感。記者陳立儀／攝影
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Redmi 10提供卵石白、碳纖灰、海洋藍等3色，9月30日起於各大通路陸續上市。圖／小米台灣提供
Redmi 10提供卵石白、碳纖灰、海洋藍等3色，9月30日起於各大通路陸續上市。圖／小米台灣提供
Xiaomi 11 Lite 5G NE擁有優雅外型及亮眼配色。圖／小米台灣提供
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Xiaomi 11 Lite 5G NE擁有大螢幕、大電量，同時兼備僅158克的超羽量及6.81mm的纖薄機身。圖／小米台灣提供
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