Hello Kitty鐵粉必收！全聯9款居家生活料理小物點換購

「國際萌主」Hello Kitty駕到！全聯福利中心自10月1日起推出一系列兼具療癒感與實用性的Hello Kitty獨家肖像授權居家料理好物，包含餐具餐墊組、造型盤碟組、圍裙手套組、料理秤、玩偶毛毯組等，全系列共9款供換購，Hello Kitty鐵粉肯定要手刀蒐集起來！

深受年輕消費族群喜愛的積分樂活動，本檔10月1日起至12月16日活動期間，只要持福利卡購買日用品單筆消費每滿100元，即可獲得1積分樂，只需2或6積分即可加價119元起換購。其中，首推「Hello Kitty造型盤碟兩件組」，特別將碟子設計成蝴蝶結造型，可單獨當成小菜碟或是與盤子結合變成一道趣味餐點，其他換購商品也都有不同色系供選擇，從廚房、餐桌到隨身可攜帶使用的毛毯，全都可愛又實用。

同時，超適合小資族囤貨的「棉棉博覽會」、「美麗生活節」檔期也同步開跑。棉棉博覽會自10月1日至10月14日展開，超過200款衛生棉大集合，購買指定衛生棉商品可享全聯價5折起優惠，另檔期再加碼3重好康，包括全店衛生棉單筆消費每滿259元現折30元；搭配美麗生活節活動，持福利卡每週六、日、一購買全店日用品，單筆每滿888元再現折100元，還可同步累積積分換購Hello Kitty居家料理好物。