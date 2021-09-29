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Hello Kitty鐵粉必收！全聯9款居家生活料理小物點換購

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯迎來「國際萌主」Hello Kitty登場，自10月1日起推出一系列兼具療癒與實用的居家料理好物。圖／全聯福利中心提供
全聯迎來「國際萌主」Hello Kitty登場，自10月1日起推出一系列兼具療癒與實用的居家料理好物。圖／全聯福利中心提供

「國際萌主」Hello Kitty駕到！全聯福利中心自10月1日起推出一系列兼具療癒感與實用性的Hello Kitty獨家肖像授權居家料理好物，包含餐具餐墊組、造型盤碟組、圍裙手套組、料理秤、玩偶毛毯組等，全系列共9款供換購，Hello Kitty鐵粉肯定要手刀蒐集起來！

深受年輕消費族群喜愛的積分樂活動，本檔10月1日起至12月16日活動期間，只要持福利卡購買日用品單筆消費每滿100元，即可獲得1積分樂，只需2或6積分即可加價119元起換購。其中，首推「Hello Kitty造型盤碟兩件組」，特別將碟子設計成蝴蝶結造型，可單獨當成小菜碟或是與盤子結合變成一道趣味餐點，其他換購商品也都有不同色系供選擇，從廚房、餐桌到隨身可攜帶使用的毛毯，全都可愛又實用。

同時，超適合小資族囤貨的「棉棉博覽會」、「美麗生活節」檔期也同步開跑。棉棉博覽會自10月1日至10月14日展開，超過200款衛生棉大集合，購買指定衛生棉商品可享全聯價5折起優惠，另檔期再加碼3重好康，包括全店衛生棉單筆消費每滿259元現折30元；搭配美麗生活節活動，持福利卡每週六、日、一購買全店日用品，單筆每滿888元再現折100元，還可同步累積積分換購Hello Kitty居家料理好物。

而10月1日至10月28日限時登場的「美麗生活節」預購活動，則推出超過20款時尚家電與6款美妝名品，包括經典熱賣的SK-Ⅱ青春露、蘭蔻超未來肌因賦活露等，最低下殺不到5折，指定期間每週六、日、一持福利卡購買，單筆滿888元還可再現折100元，直接挑戰百貨周年慶優惠。

夏天辦公室冷氣房裡最需要的小毛毯、冬天耍廢時最想要的抱枕一次滿足，毛毯收納攜帶使用超方便。圖／全聯福利中心提供
夏天辦公室冷氣房裡最需要的小毛毯、冬天耍廢時最想要的抱枕一次滿足，毛毯收納攜帶使用超方便。圖／全聯福利中心提供
直攻年輕消費族群，全聯此次特別開發Hello Kitty一系列共9款居家生活小物。記者黃筱晴／攝影
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下廚穿上Hello Kitty大圖防污圍裙、戴上隔熱的手套，再搭配可愛造型隔熱墊，讓料理過程更有趣。圖／全聯福利中心提供
下廚穿上Hello Kitty大圖防污圍裙、戴上隔熱的手套，再搭配可愛造型隔熱墊，讓料理過程更有趣。圖／全聯福利中心提供
秤面使用超可愛Hello Kitty大圖設計，具三種單位轉換，不管是幫嬰幼兒準備食材、烘焙、或是週末來杯優雅咖啡，功能多元。圖／全聯福利中心提供
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美觀餐具附布套，可當餐墊與收納袋使用，外出用餐方便攜帶，兼顧環保愛地球。記者黃筱晴／攝影
美觀餐具附布套，可當餐墊與收納袋使用，外出用餐方便攜帶，兼顧環保愛地球。記者黃筱晴／攝影
可愛圓盤搭配蝴蝶結造型醬碟，可愛又實用，讓你用餐不單調。圖／全聯福利中心提供
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Hello Kitty 蘭蔻

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