Seiko、Orient新表都在鏤空開芯 把機械機芯魅力發揮淋漓盡致

即使科技再進步，能夠取代時間顯示的方式，比比皆是，但機械機芯腕表的魅力，還是難以被能更精準計時的石英表、電子表所取代。日本鐘表大廠Seiko、Orient這一季，無巧不成書，都推出了半鏤空開芯表款，就是將機械走時的特色，發揮淋漓盡致。

Seiko Presage推出全新Style60's系列，靈感取自1964年日本第一款具備計時功能腕表的「Crown chronograph」設計。以日期及開芯兩種款式詮釋，經典元素在不同的表盤配置下，重新演繹品牌經典復古風格。這系列表款承襲箱形表鏡設計，結合俐落的立體劍型指針，營造出60年代復古韻味。而且表殼在設計上讓錶耳處向內傾斜，更提升了配戴時的舒適貼合感。而且系列中多款採用了夜光塗料營造褪色般的顏色，加深了濃厚復古感。

Seiko Presage Style60's系列SRPG09J1腕表，精鋼表殼，15,500元。圖／Seiko提供

而擁有70年歷史的東方表（Orient）在其頂級款Orient Star中，也呈現從自然光景汲取靈感的Classic Semi Skeleton系列表款。在九點鐘方向採用半鏤空開芯透視窗，可一窺F6R42/55C22日本機芯別出心裁的配置與細節。表盤整體採用輕鬆柔和的色調，共推出四款不同色澤，包括香檳金、綠、珍珠灰和湖水藍，來呼應自然元素主題。表鏡皆採用弧形水晶玻璃，與表盤多樣化的色彩相互交映，展現「A Shining Star」的品牌理念。

Seiko Presage Style60's系列SRPG07J1腕表，精鋼表殼、表鍊，17,000元。圖／Seiko提供

Seiko Presage Style60's系列SSA423J1腕表，精鋼表殼、表鍊，18,000元。圖／Seiko提供

Orient Star Classic Semi Skeleton系列RE- AT0203L腕表。圖／Epson提供

Orient Star Classic Semi Skeleton系列RE-AT0201G腕表。圖／Epson提供

Orient Star Classic Semi Skeleton系列RE-AT0202E腕表。圖／Epson提供