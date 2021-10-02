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熱可可和巧克力，你喝哪一種？

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
「法芙娜」喝法多樣，「美祿」、「阿華田」滿滿兒時回憶！ 圖片來源/unsplash
「法芙娜」喝法多樣，「美祿」、「阿華田」滿滿兒時回憶！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤年初至今「可可巧克力」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大可可巧克力飲品品牌，以及七大熱議可可巧克力口味的甜點有哪些。

即沖即飲的熱可可跟巧克力都含有抗氧化的可可豆成分，能預防或舒緩心血管疾病風險。雖然可可跟巧克力粉的製作工序不同，但都是大人小孩都喜愛的飲品之一，兩者也常被網友拿來製作居家甜點。

「法芙娜」喝法多樣，「美祿」、「阿華田」滿滿兒時回憶！

可可豆的味道較為酸苦，所以市售的即溶可可粉，除了無加糖的可可之外，或多或少都會加入些許的糖份與巧克力做調味，受到網友熱議的可可飲品牌如「法芙娜」、「Swiss Miss」與「GODIVA」三家；「美祿」與「阿華田」品牌則為網友口中的經典巧克力飲品牌。

五大可可巧克力飲品品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
五大可可巧克力飲品品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

在熱議的可可飲品牌中，「法芙娜」跟「GODIVA」雖價位較高，但兩家可可飲的味道濃醇，因此也有不少網友推薦。如有在健身的網友提出「乳清泡法芙娜，加一點就蓋掉九成蛋白臭」等建議，表示可用「法芙娜」來覆蓋乳清蛋白的乳腥味。也常見網友使用法芙娜可可粉來製作甜點，表示「甜點加法芙娜真的比較好吃」、「純正法芙娜，我家兩個小孩超愛」等。而「GODIVA」可可飲則帶有淡淡苦甜巧克力味，有網友喝完後，驚艷地表示「上次試喝一次GODIVA有驚嚇到，好喝到荷包也回不去了」。

而在熱議的巧克力飲品中，「美祿」及「阿華田」則是陪伴許多網友度過童年的巧克力飲，不少民眾也分享推薦的喝法、吃法，表示美祿一定要加雙倍牛奶，也讓許多網友大讚「最喜歡美祿雙倍牛奶」、「美祿雙倍牛奶，一喝就愛上了」，另外，也有民眾表示「某天跟朋友聊一聊，發現我們小時後都會吃巧克力粉」，因此讓不少網友紛紛產生共鳴，直呼「我小時候最愛直接乾吃阿華田！」、「阿華田、美祿小時候必偷吃啊」等，分享懷念的童年回憶。

甜點飄可可巧克力香，但小心甜度爆表！

可可跟巧克力粉也會被許多民眾用作甜點的口味裝飾，像是網友在製作「提拉米蘇」時，最後都會灑上可可粉，來增加巧克力香氣。

七大熱議可可巧克力口味甜點網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
七大熱議可可巧克力口味甜點網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

也因為可可跟巧克力粉好取得、本身帶有甜度的關係，所以網友口袋的可可巧克力甜點還有「布朗尼」、「曲奇」、「鬆餅」等，常見網友直接將可可與巧克力粉混入麵粉一起備料，藉此省略「加糖、加巧克力」的步驟，但也有網友提醒「我用過阿華田代替，結論就是甜到爆炸」，建議還是使用純可可粉，或再降低食譜的糖量，以免甜度過高。

需要補充熱量的時候，來杯濃純香的熱可可或巧克力，放鬆一下心情。但也要小心可可巧克力飲品的熱量與脂肪量，以免心血管疾病風險還沒降低，肚子已經先多出一圈肉了！

觀看原文→ https://bit.ly/2Y12KFz

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

可可 巧克力

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