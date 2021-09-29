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小米平板Xiaomi Pad 5支援靈感觸控筆 最低萬元有找

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Xiaomi Pad 5共推出珍珠白、宇宙灰兩色。記者陳立儀／攝影
Xiaomi Pad 5共推出珍珠白、宇宙灰兩色。記者陳立儀／攝影

疫情爆發後，平板電腦成為遠距工作、學習的好幫手，小米台灣宣布推出Xiaomi Pad 5，以11吋WQHD+ 120Hz AdaptiveSync螢幕、旗艦級立體聲四揚聲器及超大電量，解決商務會議、遠距教學、追劇娛樂等多工需求，還可搭配選購的Xiaomi靈感觸動筆，今天（9月29日）晚上8點起於小米商城mi.com、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店搶先預購，單機價最低萬元有找。

Xiaomi Pad 5搭載11吋WQHD+ 120Hz AdaptiveSync螢幕、Qualcomm® Snapdragon™ 860處理器，採用16：10的寬闊比例，解析度為1600 x 2560，支援120Hz螢幕更新率，可根據用戶的使用狀態自動調整更新頻率，配備旗艦級立體聲四組揚聲器系統，並支援Dolby Atmos®；8720mAh（typ）長效電池一般使用下可執行長達5天的音樂播放、16小時的影片觀看或10小時的遊戲操作。

Xiaomi Pad 5採用專為平板訂制的MIUI系統，特別為大螢幕的高效體驗設計，可一鍵開啟螢幕分工或迷你懸浮小視窗，更擁有應用程式抽屜，運用大螢幕的實力，能一覽所有的應用程式而無須翻頁搜尋。

可另外選購的Xiaomi靈感觸控筆重量僅12.2g，支援240Hz觸控採樣率及4096級壓力敏感度，提供猶如使用傳統筆的滑順筆觸，側邊設有實體快捷鍵，搭配Xiaomi Pad 5可支援一鍵快速筆記、開啟備忘錄或螢幕截圖等便利功能，採用磁吸式無線充電，充電60秒即可使用20分鐘、18分鐘即可滿電，並提供長達8小時連續使用。

Xiaomi Pad 5共有珍珠白、宇宙灰兩色，6GB＋128GB售價9,999元、6GB＋256GB售價10,999元，將於10月8日正式開賣。今天晚上8點起於小米商城mi.com、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店搶先預購，9月30日起至10月7日於小米實體門市、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（實體門市與全國Digital City線上購物）、燦坤3C（實體門市與燦坤3C線上購物）全面開放預購，於指定期間完成預購即可獲贈小米路由器4C與小米WiFi訊號延伸器Pro。Xiaomi靈感觸控筆預計於11月底前開賣。

在電信通路方面，Xiaomi Pad 5將於10月15日起於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星與亞太電信全面開賣，10月15日至10月31日於五大電信購買並於小米商城mi.com登錄，即贈小米路由器 4C與小米WiFi訊號延伸器Pro。

Xiaomi靈感觸控筆採用磁吸式無線充電，搭配Xiaomi Pad 5可支援一鍵快速筆記、開啟備忘錄或螢幕截圖等便利功能。記者陳立儀／攝影
Xiaomi靈感觸控筆採用磁吸式無線充電，搭配Xiaomi Pad 5可支援一鍵快速筆記、開啟備忘錄或螢幕截圖等便利功能。記者陳立儀／攝影
Xiaomi Pad 5搭載大螢幕、大電量及高效作業系統，解決商務會議、遠距教學、追劇娛樂等需求。圖／小米台灣提供
Xiaomi Pad 5搭載大螢幕、大電量及高效作業系統，解決商務會議、遠距教學、追劇娛樂等需求。圖／小米台灣提供
Xiaomi靈感觸控筆重量僅12.2g，支援240Hz觸控採樣率及4096級壓力敏感度，提供猶如使用傳統筆的滑順筆觸。記者陳立儀／攝影
Xiaomi靈感觸控筆重量僅12.2g，支援240Hz觸控採樣率及4096級壓力敏感度，提供猶如使用傳統筆的滑順筆觸。記者陳立儀／攝影
Xiaomi Pad 5搭配另外選購的Xiaomi靈感觸控筆，隨手就能記錄靈感。圖／小米台灣提供
Xiaomi Pad 5搭配另外選購的Xiaomi靈感觸控筆，隨手就能記錄靈感。圖／小米台灣提供
Xiaomi Pad 5採用專為平板訂制的MIUI系統，可一鍵開啟螢幕分工或迷你懸浮小視窗。記者陳立儀／攝影
Xiaomi Pad 5採用專為平板訂制的MIUI系統，可一鍵開啟螢幕分工或迷你懸浮小視窗。記者陳立儀／攝影
Xiaomi Pad 5支援杜比視界及超過10億種色彩顯示，可真實呈現細膩色彩。圖／小米台灣提供
Xiaomi Pad 5支援杜比視界及超過10億種色彩顯示，可真實呈現細膩色彩。圖／小米台灣提供
小米台灣宣布推出Xiaomi Pad 5，共有珍珠白、宇宙灰兩色，6GB＋128GB售價9,999元、6GB＋256GB售價10,999元。圖／小米台灣提供
小米台灣宣布推出Xiaomi Pad 5，共有珍珠白、宇宙灰兩色，6GB＋128GB售價9,999元、6GB＋256GB售價10,999元。圖／小米台灣提供

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