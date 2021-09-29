HAPPY GO聯手Ocard、RE紅包 服務升級點數回饋再加碼

振興五倍券即將上路，HAPPY GO也順勢推出服務升級加碼優惠，看準疫情期間外送外帶商機蓬勃發展，宣布串接Ocard美食平台新功能「線上點」，同時將全台聯盟店家超過2,000家的「RE紅包」納入HAPPY GO的點數生態圈，只要從HAPPY GO App「卡+」中綁訂，消費者即可一站完成瀏覽店家資訊、線上點餐、線上支付、美食外帶/外送、點數回饋5步驟，創造消費者、餐飲業雙贏。

鼎鼎聯合行銷顧客經營事業部副總經理李明城表示，HAPPY GO看好居家防疫的「宅經濟」，同時拓展點數生態圈，打造出跨平台、跨會員、跨商店的點數循環經濟。即日起至10月31日凡透過HAPPY GO使用Ocard線上點餐功能，筆筆皆享3%點數回饋，另加碼消費1次即贈10點，消費2次贈30點，消費3次贈100點，適用的餐廳包含鮮芋仙、這味泰泰Mrs.Thai、艋舺雞排及大品餐飲集團等百大知名美食。

另外，HAPPY GO串連RE紅包，透過「點數折抵，消費再累點」的點數循環回饋方式，再擴大點數使用場域。RE紅包合作店家服務範圍涵蓋食、衣、住、行、育樂和生活等領域，卡友結帳時不限任何支付方式皆可累積HAPPY GO點數，亦可點數折抵現金。凡前往門市消費，結帳時使用手機掃描活動QR Code即可抽紅包，最高享7% HAPPY GO點數回饋。即日起至10月31日前完成HAPPY GO App「卡+」綁訂RE紅包再享10點回饋，不限消費金額且成功累點還有機會獲得500點，消費享優惠更有感。