耳孕級好聽！積家Reverso、愛彼超問表 用聽的好時光

抽象、需要親身體驗的事物，通常複雜而精妙，才能在生命中留下記憶。跳脫視覺，以聲音辨別時間的三問報時（Minute Repeater）腕表一向在高級鐘表領域最為高價、受到藏家的熱愛。積家（Jaeger-LeCoultre）與愛彼（Audemars Piguet）近日個別推出兩款全新問表，以清脆悅耳、讓耳朵宛如懷孕般的好聲音，帶來關於時間、收藏的另類體驗。

適逢品牌旗下Reverso翻轉系列腕表90周年，加上積家首款三問報時腕表150年，積家因而打造出一只Reverso Tribute Minute Repeater 翻轉系列三問報時腕表，全球限量10只。身為當代頂級複雜腕表大廠，這只報時腕表具備罕見、積家專利的「Trébuchet」天秤錘、靜音調節裝置和新一代音簧，並運用在新款自製944機芯之上。也為了這枚重量級大作，開放式面盤，讓無論正反翻轉，都能欣賞944機芯；同時表橋、時標、音簧以及大量零件多覆以閃亮的金色鍍層，進而輝映著玫瑰金表殼的溫暖動容。