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耳孕級好聽！積家Reverso、愛彼超問表 用聽的好時光
抽象、需要親身體驗的事物，通常複雜而精妙，才能在生命中留下記憶。跳脫視覺，以聲音辨別時間的三問報時（Minute Repeater）腕表一向在高級鐘表領域最為高價、受到藏家的熱愛。積家（Jaeger-LeCoultre）與愛彼（Audemars Piguet）近日個別推出兩款全新問表，以清脆悅耳、讓耳朵宛如懷孕般的好聲音，帶來關於時間、收藏的另類體驗。
適逢品牌旗下Reverso翻轉系列腕表90周年，加上積家首款三問報時腕表150年，積家因而打造出一只Reverso Tribute Minute Repeater 翻轉系列三問報時腕表，全球限量10只。身為當代頂級複雜腕表大廠，這只報時腕表具備罕見、積家專利的「Trébuchet」天秤錘、靜音調節裝置和新一代音簧，並運用在新款自製944機芯之上。也為了這枚重量級大作，開放式面盤，讓無論正反翻轉，都能欣賞944機芯；同時表橋、時標、音簧以及大量零件多覆以閃亮的金色鍍層，進而輝映著玫瑰金表殼的溫暖動容。
Audemars Piguet的皇家橡樹超問表（supersonnerie）雖非今年首度發表，但卻首度使用堅硬、音質響亮的鈦金屬成為表款材質。表款最早在2016年發發，是愛彼和瑞士洛桑聯邦理工學院（École polytechnique fédérale de Lausanne）合作八年研發的成果：將專利音簧結合了特殊的共鳴板，讓音質的傳遞真實、響亮、清脆。而2021年除了使用鈦金屬為表殼、表帶材質，煙燻灰色的面盤並經過大型格紋裝飾，加上皇家橡樹有稜有角的高辨識度，散發獨特氣質。同時封閉式底蓋更有特殊的模擬聲紋圖案，將無形、無相的時間，巧妙定格。
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