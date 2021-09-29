快來開趴！慕尼黑啤酒節在晶華 有酒有肉還可住一晚

每年秋季的一大盛事，莫過德國慕尼黑啤酒節(Oktoberfest)，今年因疫情取消，晶華酒店則在台北推出一場有酒、有肉、有朋友的「德國啤酒美食假期」住房專案，即日起至10月30日，包括入住佔地17坪、擁有私人陽台的雲天露臺客房，贈送「德國保拉納(Paulaner)小麥啤酒12瓶」與價值2,680元的「四人份大口吃肉盤」，每房5,980元，翌日早餐再享買一送一，10月8日起加購高鐵車票還可享6折優惠。

源於1810年10月的慕尼黑啤酒節，英文名稱Oktoberfest，是結合了10月October以及節慶Festival兩個字而成，也有10月啤酒節之稱。10月也是德國大麥、啤酒花豐收的時節，大家在派對上飲酒狂歡慶豐年，這種充滿歡慶氛圍的節日規模越來越大、參與人數也越來越多，平均每年吸引全球超過600萬名的觀光客前往。

晶華酒店的「德國啤酒美食假期」住房專案主打包吃、包喝和包住，吃的部分有德式烤豬腳、啤酒節烘烤春雞、起司盤、冷肉盤、紐結麵包等應景佳餚組成的「大口吃肉盤」，分量足夠四人享用；其中，德式烤豬腳是選用台灣本地黑豬豬腳，與月桂葉、杜松、胡椒、洋蔥等調料以大火熬煮兩個小時，再放入烤箱慢烤一個半小時逼出油脂，當表皮漸成金黃色即成，食用時搭配自製酸菜，油香而不膩口。

喝的部分則與德國保拉納小麥啤酒合作，擁有380年釀造工藝的保納拉是以阿爾卑斯山山麓的水源及德國南方的小麥芽、啤酒花與酵母釀製而成，堅持1516年傳承至今的德國啤酒純釀法，讓它擁有「德國第一小麥啤酒」的美名。房客可以冰鎮啤酒佐肉盤，歡樂開趴。