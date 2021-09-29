慶國際咖啡日 city’super連續11天精品咖啡買1送1

慶祝10月1日「國際咖啡日」，加上10月適逢國慶連假，百貨周年慶陸續開打，city’super自10月1日至10月11日集結逾百款世界知名精品咖啡品牌推出「買1送1」、「單品4折起」等優惠，咖啡愛好者趁此時優惠補貨最划算。

由國際咖啡組織（ICO）與世界咖啡協會定10月1日為「世界咖啡日」，根據國際咖啡組織調查，台灣咖啡市場一年市場產值約800億元，每年人均咖啡消費杯數204杯，但相對於鄰近的日本及韓國，仍有發展潛力。

city’super的世界精品咖啡優惠，包括黑咖啡、濃縮咖啡、義式咖啡，包括義大利歷史悠久的Lavazza、illy、Bristot等指標咖啡豆，來自德國的CAFEA、加拿大Zavida咖啡豆粉、甚至還有台灣本土SATUR薩圖爾，日本UCC、神戶齋藤珈琲店、AGF MAXIM等濾掛式咖啡、即溶式沖泡咖啡、瓶裝罐裝咖啡等。

在家沖煮咖啡的人越來越多，另精選多樣咖啡沖煮道具，從摩卡壺、電動奶泡器、咖啡濾紙以及手沖器具，city’super全台7店也提供代客磨豆服務。