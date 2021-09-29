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看準帛琉泡泡商機 KKday推「一元加碼」促銷行程

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
看準台帛旅遊泡泡商機，帛琉太平洋航空繼台北-帛琉航線後，如今有意推高雄─帛琉航線。圖／易飛網提供
看準台帛旅遊泡泡商機，帛琉太平洋航空繼台北-帛琉航線後，如今有意推高雄─帛琉航線。圖／易飛網提供

看準台帛旅遊泡泡商機，帛琉太平洋航空繼台北-帛琉航線後，如今有意推高雄─帛琉航線。旅遊電商易飛網今表示，樂觀看待，且現已攜手台灣虎航積極籌備中，盼未來政府正式開放航權後，能拉近台帛旅遊泡泡與中南部旅客的距離。

易飛網表示，待相關作業申請核准，再加上五倍券商機，有助於整體旅遊產業復甦。

旅遊電商平台KKday則表示，響應帛琉觀光局加碼免費提供莫德納疫苗的好消息，今(29)日起一連七天推出快閃加碼送，消費者只要在10月5日晚間23:59前，至KKday官網訂購十月出發的帛琉自由行(機＋酒)，並於備註事項填寫通關密語「KKday帛琉自由行神隊友」，即可以一元加購立槳半日遊（價值2217元起）或獨木舟一日遊指定行程（價值2494元起）。

KKday表示，帛琉除了透過浮潛、潛水等方式深入海洋奇景，當地也發展出多元的水上活動，因應此次響應官方疫苗方案再升級，精選洛克群島獨木舟體驗、牛奶海&無人島野餐＆浮潛 & 水母湖一日遊或SUP 立槳體驗等二選一行程免費贈送。

KKday表示，目前開放訂購的十月份航班尚有10/6（三）、10/9（六）、10/13（三）、10/16（六）、10/20（三）、10/23（六）與10/27（三）與10/30（六）等八個日期，至KKday官網訂位並贈送免費帛琉市區機場接送，每航班機位數量有限、售完為止。

帛琉 莫德納疫苗 電商

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