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2021 GPHG最佳曆象表？這品牌「月亮」表根本神還原！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Luna Magna腕錶的球體月相以藍色砂金石與亞得里亞海大理石製造，呈現出月亮的盈、虧兩面。圖 / Arnold & Son提供
Luna Magna腕錶的球體月相以藍色砂金石與亞得里亞海大理石製造，呈現出月亮的盈、虧兩面。圖 / Arnold & Son提供

一年一度的日內瓦鐘表大賞日前公佈了2021年入圍名單，其中來自瑞士的亞諾表（Arnold & Son）則以Luna Magna碩大3D立體月相腕表，獲得「最佳曆象腕表（Calendar And Astronomy）入圍，並以精湛、立體的球體月相，展現Arnold & Son在微型工藝與機械腕表的精湛造詣。

直徑12mm的3D立體月相，有別於傳統、平面的月亮顯示。原來這個Luna Magna球體月相使用了藍色砂金石與亞得里亞海大理石製造，整個「月亮」的製造工序從取芯、切片、軸心穿孔、打磨、拋光以致組裝，每個單一過程都需花費3至5小時不等。

不僅如此，Arnold & Son的自製手上鍊機芯A&S1021，從基板、橋板、齒輪、螺絲，共加以珍珠圓點打磨、放射狀日內瓦波紋、圓形緞面紋處理、鏡面拋光等大量工序，美觀之外，月相的精準程度可達每122年才需調整一次。全球限量28只，精準、美型而限量，至於能否在2021年日內瓦鐘表大賞博得滿堂彩？且待11月4日的日內瓦典禮上，公佈最終贏家。

從側面欣賞，更能發現「藏」在弧形藍寶石水晶鏡面下的立體月相，栩栩如生。圖 / Arnold & Son提供
從側面欣賞，更能發現「藏」在弧形藍寶石水晶鏡面下的立體月相，栩栩如生。圖 / Arnold & Son提供
亞諾表（Arnold & Son）甫以Luna Magna碩大3D立體月相腕表，獲得2021年GPHG的「最佳曆象腕表（Calendar And Astronomy）入圍。圖 / Arnold & Son提供
亞諾表（Arnold & Son）甫以Luna Magna碩大3D立體月相腕表，獲得2021年GPHG的「最佳曆象腕表（Calendar And Astronomy）入圍。圖 / Arnold & Son提供
整個「月亮」的製造工序從取芯、切片、軸心穿孔、打磨、拋光到組裝，每個過程都需花費3至5小時不等。圖 / Arnold & Son提供
整個「月亮」的製造工序從取芯、切片、軸心穿孔、打磨、拋光到組裝，每個過程都需花費3至5小時不等。圖 / Arnold & Son提供

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