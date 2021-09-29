2021 GPHG最佳曆象表？這品牌「月亮」表根本神還原！

一年一度的日內瓦鐘表大賞日前公佈了2021年入圍名單，其中來自瑞士的亞諾表（Arnold & Son）則以Luna Magna碩大3D立體月相腕表，獲得「最佳曆象腕表（Calendar And Astronomy）入圍，並以精湛、立體的球體月相，展現Arnold & Son在微型工藝與機械腕表的精湛造詣。

直徑12mm的3D立體月相，有別於傳統、平面的月亮顯示。原來這個Luna Magna球體月相使用了藍色砂金石與亞得里亞海大理石製造，整個「月亮」的製造工序從取芯、切片、軸心穿孔、打磨、拋光以致組裝，每個單一過程都需花費3至5小時不等。