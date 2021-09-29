聽新聞
test
0:00 / 0:00
2021 GPHG最佳曆象表？這品牌「月亮」表根本神還原！
一年一度的日內瓦鐘表大賞日前公佈了2021年入圍名單，其中來自瑞士的亞諾表（Arnold & Son）則以Luna Magna碩大3D立體月相腕表，獲得「最佳曆象腕表（Calendar And Astronomy）入圍，並以精湛、立體的球體月相，展現Arnold & Son在微型工藝與機械腕表的精湛造詣。
直徑12mm的3D立體月相，有別於傳統、平面的月亮顯示。原來這個Luna Magna球體月相使用了藍色砂金石與亞得里亞海大理石製造，整個「月亮」的製造工序從取芯、切片、軸心穿孔、打磨、拋光以致組裝，每個單一過程都需花費3至5小時不等。
不僅如此，Arnold & Son的自製手上鍊機芯A&S1021，從基板、橋板、齒輪、螺絲，共加以珍珠圓點打磨、放射狀日內瓦波紋、圓形緞面紋處理、鏡面拋光等大量工序，美觀之外，月相的精準程度可達每122年才需調整一次。全球限量28只，精準、美型而限量，至於能否在2021年日內瓦鐘表大賞博得滿堂彩？且待11月4日的日內瓦典禮上，公佈最終贏家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言