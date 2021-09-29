開幕2年半！港式餐廳「D弐拾弐」退出微風南山

新葡苑旗下的年輕港點餐廳「D弐拾弐」，因租約到期的因素，將於9月底結束營業、退出微風南山，對於喜愛港式點心、港式料理的民眾而言，未來將少了一個用餐的選擇。

創立自2019年1月的D弐拾弐，主打多元、年輕化的港式餐點，並打造有戶外用餐區。店內以單點的型態，提供廣東炒飯、腊味蘿蔔糕、蜜汁叉燒腸粉等經典菜，也有上海小籠包、乾炒牛河等料理，還有許多造型可愛的點心。除此之外，過去D弐拾弐曾與啤酒頭合作，限期推出「港式料理搭配精釀啤酒」的吃到飽組合，還有期間限定的快閃吃到飽等活動，讓港點愛好者可以大快朵頤一番。在google評論中，D弐拾弐獲得超過420則評論，平均3.5分。