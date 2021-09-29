積家The Sound Maker主題展移師紐約 好聽無國界

如何辨識時間？除了視覺，聽覺也是重要關鍵，例如發出鬧鈴的響鬧表、以音錘敲打音簧發出聲音的三問表，都是聲音與時間的巧妙結合。瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）的「The Sound Maker」主題展覽在中國、韓國之後移師美國，已從9月20日於紐約盛大開幕，也為這趟有關聲音與工藝的品味之旅，揭開全新篇章。

本次展覽囊括了積家早期與近代關於聲音的傑出作品與珍貴文獻，例如品牌創始人Antoine LeCoultre與其父所製造的音樂盒，以致近代從三問懷表發展到三問腕表，或具備防水功能的Memovox響鬧腕表的演進。並包含積家珍稀工藝工坊（Atelier des Métiers Rares®）珍稀工藝工坊的特別作品。

即便並非首次在公眾前展出，展覽中由積家委託瑞士當代藝術家Zimoun創作的「聲音雕塑」裝置仍讓人為之驚艷：藝術家使用包括製作積家腕表的小型直流馬達、細金屬絲、MDF板和金屬圓片，創造出了在聽覺、視覺皆別出心裁的動態裝置藝術。積家全球總裁Catherine Rénier表示：「我首先被藝術裝置的聲音所吸引，是有如輕柔動人的淅瀝雨聲。當你走近作品，金屬的翻轉動態更令人目眩神迷。每個角度均帶來不同的感受及視覺效果，讓你不禁停下腳步，細心欣賞和聆聽。」

同時積家再邀請The Roots樂團成員、Ahmir “Questlove” Thompson，為The Sound Maker的訪客精心設計一份長達7小時的播放清單，音樂內容涵蓋了Jazz、Soul、Funk、Hip Hop、Disco與New Wave等大量豐富曲風。而展覽本身已從9月21日開始、將展出至10月5日，地點則為紐約市甘斯沃爾特街（Gansevoort Street）70-74號，展覽為免費入場但需事先預約，開放時間為星期一至星期五早上11點至晚上7點，星期六和星期日則為早上10點至晚上7點，可於網站：www.thesoundmakernyc.com 預訂入場券。