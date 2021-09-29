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15歲以下免費！馬拉灣休園倒數 麗寶摩天輪換穿國旗裝

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
10月1日至10月11日，天空之夢摩天輪將換上全台最大國旗燈光秀。圖／麗寶樂園渡假區提供
10月1日至10月11日，天空之夢摩天輪將換上全台最大國旗燈光秀。圖／麗寶樂園渡假區提供

國慶連假即將到來，麗寶樂園度假區多項優惠進入最後倒數。包括台中市民399元、感恩月優惠199元、15歲以下免費等方案只到10/11，馬拉灣也將在10/11後進行季節性休園。

此外，度假區也引進全新VR密室逃脫，包括恐怖、刺激、可愛冒險多款遊戲可選擇，以4K解析度與120度廣角視野，帶來沉浸式解謎饗宴。為響應國慶，10/1~10/11天空之夢摩天輪每晚7點到隔天凌晨5點播放國慶燈光秀，每30秒循環一次，紅色的摩天輪漸漸出現藍色圓圈，包含著中間的12道光芒旋轉放映，輪輻直徑120公尺的巨大燈光秀，讓「全台最大國旗」圖騰高掛於台中夜空。

麗寶樂園渡假區即日起至10/11周末假日或連續假日，15歲以下兒童皆可憑身分證明文件，免費暢玩探索世界或馬拉灣、天空之夢(每位兒童需搭配一名持票者)。若為台中市民，本人持身份證明文件購票只要399元，不分平假日皆可享有優惠票價，再加贈100元餐商抵用券。同期間，還有特殊身分感恩月優惠，包括現任職於三鐵警消、軍教、醫護藥、台積電、鴻海、慈濟相關人員，憑指定證明文件即可享有雙園擇一門票199元、同行親友500元購票優惠(四人為限)，以及天空之夢摩天輪本人150元、同行250元(四人為限)優惠票價。

麗寶Outlet有新櫃進駐，爆餡菠蘿麵包「Melons (美人們)」插旗麗寶設中部獨家店，嚴選台灣在地食材提供24種口味菠蘿麵包；展演廳則推出丹麥時尚國民品牌Only、Jack&Jones 9/29-10/19萬件秋冬男女裝年度特賣2折起超低折扣；10/9起Outlet單筆消費滿5,000元贈送500元禮券，還有餐廳名店美食買一送一。

「雙十麗寶賽車駕期」兩天一夜4,999元起，每房含兩客早餐；麗寶福容大飯店則推出「麗寶雙十國慶假期」一泊二食8,999元起，每房加贈麗寶樂園雙園雙日門票2張，可無限暢玩探索世界及馬拉灣。

麗寶樂園渡假區密室逃脫旗艦館，除了原有密室解謎玩法，近期更引進全新VR密室設備，每次可開放2~6人同時體驗，每次體驗60分鐘，每人收費750元，若憑麗寶樂園票根每人只要450元。因每場次體驗人數有限，需先預約：04-25583108、04-25583109。

更多資訊可至麗寶樂園渡假區官網查詢：http://www.lihpaoresort.com。

麗寶福容大飯店位於渡假區中心，步行5~10分鐘即可抵達麗寶樂園、麗寶OUTLET。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶福容大飯店位於渡假區中心，步行5~10分鐘即可抵達麗寶樂園、麗寶OUTLET。圖／麗寶樂園渡假區提供
國慶連假即將到來，馬拉灣也將在10月11日後進行季節性休園，民眾可把握最後玩水時光。圖／麗寶樂園渡假區提供
國慶連假即將到來，馬拉灣也將在10月11日後進行季節性休園，民眾可把握最後玩水時光。圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園 國慶 票價

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