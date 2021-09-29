影／迎接國慶 麗寶摩天輪10月1日到11日國旗燈光秀

為迎接國慶，麗寶樂園渡假區從10月1日到11日，天空之夢摩天輪每晚7點到隔天凌晨5點播放國慶燈光秀，每30秒一次循環，紅色的摩天輪漸漸出現藍色圓圈，包含著中間的12道光芒旋轉放映，輪輻直徑120公尺的巨大燈光秀，讓國旗圖騰高掛於台中夜空。

國慶連假將到，麗寶樂園渡假區多項優惠也最後倒數，包括台中市民399元、感恩月優惠199元、15歲以下免費等方案只到10月11日，馬拉灣也將在10月11日後進行季節性休園；渡假區引進全新VR密室逃脫，共有恐怖、刺激、可愛冒險多款遊戲可選擇，以4K解析度與120度廣角視野，帶給消費者沉浸式解謎饗宴，國慶假期來麗寶渡假享優惠。

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10月1日到10月11日，天空之夢摩天輪每晚7點到隔天凌晨5點播放國慶燈光秀，每30秒為一次循環，紅色的摩天輪漸漸出現藍色圓圈，包含著中間的12道光芒旋轉放映，輪輻直徑120公尺的巨大燈光秀，讓國旗圖騰高掛於台中夜空。