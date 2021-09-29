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影／迎接國慶 麗寶摩天輪10月1日到11日國旗燈光秀
為迎接國慶，麗寶樂園渡假區從10月1日到11日，天空之夢摩天輪每晚7點到隔天凌晨5點播放國慶燈光秀，每30秒一次循環，紅色的摩天輪漸漸出現藍色圓圈，包含著中間的12道光芒旋轉放映，輪輻直徑120公尺的巨大燈光秀，讓國旗圖騰高掛於台中夜空。
國慶連假將到，麗寶樂園渡假區多項優惠也最後倒數，包括台中市民399元、感恩月優惠199元、15歲以下免費等方案只到10月11日，馬拉灣也將在10月11日後進行季節性休園；渡假區引進全新VR密室逃脫，共有恐怖、刺激、可愛冒險多款遊戲可選擇，以4K解析度與120度廣角視野，帶給消費者沉浸式解謎饗宴，國慶假期來麗寶渡假享優惠。
「雙十麗寶賽車駕期」兩天一夜只要4999元起，每房含兩客早餐，麗寶福容大飯店則推出「麗寶雙十國慶假期」一泊二食8999元起，每房加贈麗寶樂園雙園雙日門票2張，可無限暢玩探索世界及馬拉灣。
10月1日到10月11日，天空之夢摩天輪每晚7點到隔天凌晨5點播放國慶燈光秀，每30秒為一次循環，紅色的摩天輪漸漸出現藍色圓圈，包含著中間的12道光芒旋轉放映，輪輻直徑120公尺的巨大燈光秀，讓國旗圖騰高掛於台中夜空。
麗寶樂園渡假區密室逃脫旗艦館，為近幾年園區內受到年輕人與學生族群歡迎的娛樂項目，除了原有密室解謎玩法，近期更引進全新VR密室設備，玩家戴上頭戴式顯示器、手持控制器進入遊戲世界，感受身歷其境的氛圍、音效媲美電影場景的視覺衝擊；每次可開放2到6人同時體驗，每次體驗60分鐘，每人收費750元，憑麗寶樂園票根每人只要450元。
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