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君悅凱菲屋自助餐買一送一！10月1日回歸 線上旅展限時搶
星級飯店自助餐陸續開放，被稱作「全台自助餐霸主」台北君悅的凱菲屋也將於10月1日(周五)起正式回歸，即日起開放官網線上訂位，午餐、下午茶與晚餐時段用餐享85折，線上預訂每周一、二午餐及晚餐享75折；另有線上旅展，周周都有買一送一超值優惠。
台北君悅酒店新任主廚胡政裕率領廚藝團隊規畫，匯集中、西、日、印、星馬，供應超過150道料理，迎接凱菲屋回歸。其中，日式餐檯推出道地柳川鰻魚飯，中式料理則以海參、鮑魚、魚肚等頂級食材入饌，還獻上「一品鮑魚燉雞湯」、「海參燜虎掌」、「花膠菜膽燴北菇」等功夫好味，另延續網友熱烈推薦的現切爐烤肋眼牛排、黑松露燉飯與炙燒鮭魚握壽司等，豐盛超值。
此外，台北君悅10月1日至11月12日線上旅展開跑，周周推限量50組買1送1，首波祭出平假日適用「下午茶自助餐券」(1,188元/5折)，主打商品包括「凱菲屋平日自助餐聯合套票」(4,800元/8張/ 62折)、「漂亮廣式片皮燒全鵝4人餐」(4,600元/ 63折)，以及「Ziga Zaga 巨無霸炭烤戰斧豬排雙人券」(2,490元/68折)等，超過20款限量優惠選擇。10月22日前買10送1、11月12日前買15送1。業者預估，期能為第四季全館餐飲營收挹注20%以上成長。
適逢31周年慶，同一時間也力拼10月住房，即日起至10月8日中午12時，限時10天推出兩款快閃優惠方案，包括「雲端秘境 」住房專案雙人3,100元，假日不加價、並享全台絕美君悅停機坪免費入場禮遇。看準五倍券商機，也推出「持五倍券 6折入住君悅套房」，持任一面額五倍券入住，每晚5,000元整，可享18坪奢華空間，含嘉賓軒禮遇及雙人早餐。以上兩專案皆得以累積凱悅天地會員點數及房晚，10月31日前入住適用。
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