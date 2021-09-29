teamLab未來遊樂園展覽票券用途多 憑券享優惠

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」展覽即將於今年10月8日在國立台灣科學教育館盛大登場。主辦單位聯合數位文創表示，因疫情關係延後開展，現在終將迎接開展日的到來，並允諾消費者，絕對遵從中央防疫規定，給民眾們一個最安全的看展環境，邀請大家一起來展FUN玩teamLab未來遊樂園共創樂趣！

圖／聯合數位文創提供

為回饋更多福利給展覽購票者，特別攜手以下品牌商店「O.P.I」、「日出茶太」、「LINE TAXI」、「atre艾妥列」、「MITSUI OUTLET PARK 林口」合推優惠。消費者凡於特定期間憑展覽實體票券或電子票券證明，就可以享有專屬好康優惠！

來自美國好萊塢、引領全球美甲市場的專業品牌「O.P.I」提供整展覽期間(10/8-2/28)凡憑實體及電子展覽票根至 O.P.I專櫃、友好沙龍店家即可享OPI手部美甲單色服務專屬優惠800元（內容詳情請上「udn瘋活動 最新消息」查詢）。讓大家在指甲藝術裡找到屬於自己的命定色，為小小的指尖，注入色彩能量，一同與喜愛藝術展的你大玩指尖時尚！

橫跨全球六大洲、50個國家與地區的國際茶飲品牌「日出茶太」，除提供多樣化新鮮美味茶飲給消費者外，也鼓勵大家FUN玩生活，凡於10/8-11/15期間內憑展覽票根至日出茶太指定門市即享熱銷No.1茶飲－太極厚茶拿鐵現折$15元，每張票限購買乙杯。

圖／聯合數位文創提供

輕鬆看展去！「LINE TAXI」讓每個目的地都是美好的開始，凡在12/9-12/16期間，指定LINE TAXI叫車服務，上下車地點其中一處為國立臺灣科學教育館，即可趟趟享乘車9折優惠(最高上限20元)，讓想看teamLab未來遊樂園的民眾們可以快速便利抵達展覽現場，把省下來的時間拍出張張美照！

來自東京，擁有約 43 家日本品牌駐店的 atre艾妥列三週年慶以「東京白日夢」為主題，邀請大家重溫過去赴日旅行的美好記憶。凡於2021/11/1-2022/1/2期間，憑展覽票根於atre艾妥列指定專櫃消費可享專屬優惠， 10/21-11/14滿額消費還可參加atre三週年慶「東京白日夢DAYDREAM TOKYO」抽獎活動，現場另有滿3千贈3千點活動。

圖／聯合數位文創提供

另聯合數位文創特別攜手家扶基金會，發起「公益彩繪創作Challenge」，邀約30多名在台灣具有影響力的藝人、名人及插畫家，一起腦動大開、彩繪出屬於自己的神奇物種；而名人彩繪圖紙也特別在atre3F設立展示區，歡迎民眾可於2021/10/8-2022/2/28期間蒞臨觀賞，也歡迎至「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」展覽場上找尋名人們的神奇物種身影，與牠們發生連結、產生關係，創造更積極有趣的互動體驗。

北部最大Outlet為「MITSUI OUTLET PARK 林口」莫屬，期帶給大家充滿歡樂、趣味的購物時光，凡在今年10/8-12/31期間，憑展覽票根至設施一樓服務台即可兌換「消費2,000現折100抵用券」，限量1,000份兌完為止；且於10/8-11/7期間至設施內「炸牛元村」、「古拉爵Grazie」、「飛機河粉」、「于記杏仁」、「J.S.FOODIES TOKYO」用餐並出示票根，更可享限定優惠福利！上述每品牌商店推出的優惠活動不盡相同，各家優惠活動詳情請上「udn瘋活動 最新消息」查詢。

圖／聯合數位文創提供

「teamLab未來遊樂園」是基於「共同創造：共創」概念下所規劃出的項目，而這次來台的9大作品中，「與花共生的動物們∥」、「滑梯水果園」及「小人所居住的桌子」皆是在東京台場teamLab無界美術館裡受歡迎的作品；另有最新升級版的「天才跳房子」、「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄」深受大小朋友喜愛；以及培養空間意識與合作技能 的「光球管弦樂團」、「遠古神靈故事」和「彩繪動物&彩繪動物立體紙模型」激發你創造力 的互動體驗作品。熱烈邀請大家把握機會，10月開展後呼朋引伴FUN玩體驗teamLab未來遊樂園的共創樂趣！