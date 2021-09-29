疫情擋住了出國旅行，擋不住愛手創日本手作祭！ 2021 最大日系手作祭盛會終於來了。愛手創攜手日本CONNECT-ASIA共同打造的日本手作祭典售票再開，10月8日至10月11日為期四天於台北華山1914文創產業園區 東二B館、東二C館、東二D館舉辦。想念與喜歡日本文化、文創手作的你絕不容錯過。

非來不可理由5.神秘小禮：凡購票入場並完成指定任務，即可兌換神秘活動小禮物！(數量有限，換完為止)。圖／聯合數位文創提供

引領台灣手作界、日台交流風潮的日本手作職人創意市集，今年升級再出發，愛手創整合活動Level up，日本祭典中不可少的屋台美食、清爽刨冰、遊戲活動等…現場更有日本和服學院認證的專業著付老師，帶來正統日式浴衣體驗，讓您彷彿走入任意門一步置身日本！全新體驗市集展場活動、營造最棒的日式祭典就在「2021年愛手創日本手作祭 ISHANDS 日本手づくり祭」，我們不見不散。 活動現場會實施人流控管及實聯制，落實衛生防護、入口處量體溫、噴酒精等，請民眾務必配合防疫措施。