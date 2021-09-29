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黃金博物館越時空重現礦山 「四連棟」線上實體同開展

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
黃金博物館越時空重現礦山，「四連棟」線上實體同開展。圖／新北市立黃金博物館提供
黃金博物館越時空重現礦山，「四連棟」線上實體同開展。圖／新北市立黃金博物館提供

黃博館的四連棟是一座木造日式連棟建築，由日本鑛業株式會社於1930年代興建，提供當時的日籍職員及家屬居住，二戰後改為台灣金屬鑛業公司員工宿舍黃金博物館重現「礦山日常之歌」， 即日起四連棟線上實體同步開展。

新北市立黃金博物館即日起推出「日常之歌─四連棟聲音再現常設展」，邀請知名新生代聲音藝術家陳昱榮設計展覽內容，帶領民眾進入「沉浸式」的聽覺聲景，從戶外的腳踏車聲、叫賣聲，到屋內的炒菜及下棋聲等，彷彿穿越時空，重現金瓜石宿舍區昔日生活景況。

黃金博物館謝文祥館長說，藝術家陳昱榮具有豐富的國內外展覽及駐村經驗，擅長聚焦當代作曲、實驗即興與混合媒體裝置的實踐創作，以及空間中視覺及聲音的交互轉換。

展覽邀請丘慧文、吳朝潭、黃仲辰3位在地居民，協助回憶過往金瓜石生活，藝術家陳昱榮將口述訪談所得內容，轉換成聲音藝術，藉由10組聲音裝置，再現四連棟內常民生活樣態，藉由「聲音」作為串連歷史的媒介，認識金瓜石歷史。

民眾穿梭在四連棟日式宿舍不同空間時，可聽到戶外傳來的叫賣聲、廚房炒菜聲、客廳下棋聲等，種種聲響交織成「礦山日常之歌」，來一場感官的時光之旅。

黃博館的四連棟是一座木造日式連棟建築，由日本鑛業株式會社於1930年代興建，提供當時的日籍職員及家屬居住，二戰後改為臺灣金屬鑛業公司員工宿舍，後因台金公司倒閉，隱沒山間30餘年，直到2005年由黃博館主持修復，恢復歷史原貌。

當民眾踏入四連棟時，首先迎來的是過往四連棟外「紅馬路」紅磚道的腳踏車聲及居民的招呼寒暄聲；走進室內時，廚房炒菜聲、居民下棋聲、織布聲與收音機廣播，交織成一篇動人的生活樂章。本展覽最獨特之處在於礦山「斜坡索道」與「山林鳥鳴」的相互共鳴，讓民眾能親耳聆聽昔日礦山居民的生活節奏，歡迎民眾預約入館參觀體驗。

民眾可至官網預約入館參觀，同步推出線上展，搭配四連棟360度環景及聲音導覽，線上展體驗請至官網(網址：https://www.gep.ntpc.gov.tw/）。

黃金博物館越時空重現礦山，「四連棟」線上實體同開展。圖／新北市立黃金博物館提供
黃金博物館越時空重現礦山，「四連棟」線上實體同開展。圖／新北市立黃金博物館提供
黃金博物館越時空重現礦山，「四連棟」線上實體同開展。圖／新北市立黃金博物館提供
黃金博物館越時空重現礦山，「四連棟」線上實體同開展。圖／新北市立黃金博物館提供
黃金博物館越時空重現礦山，「四連棟」線上實體同開展。圖／新北市立黃金博物館提供
黃金博物館越時空重現礦山，「四連棟」線上實體同開展。圖／新北市立黃金博物館提供
黃金博物館越時空重現礦山，「四連棟」線上實體同開展。圖／新北市立黃金博物館提供
黃金博物館越時空重現礦山，「四連棟」線上實體同開展。圖／新北市立黃金博物館提供

黃金博物館 礦山 宿舍

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