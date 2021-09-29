500案內所／冠軍咖啡Single Origin espresso & roast快閃出攤

喜愛咖啡的粉絲們，千萬不可錯過這次的機會！繼白水豆花、糯夫米糕、豊賀大酒家等品牌接連快閃現身後，由《500輯》所打造的實體概念店「500案內所」，將在10月2、3日推出冠軍咖啡店「Single Origin espresso & roast」的一日快閃活動，讓民眾在500案內所的藝文氛圍中，享受咖啡職人帶來的精湛手藝。

已經於9月10日開幕的「500案內所」，乃是《500輯》最新推出的質感活動。現場安排有《500輯》專題封面的微型插畫展以及一系列周邊商品，同時也會舉辦各類型體驗工作坊、藝文講座、不插電音樂表演等活動。自開幕以來，500案內所已經吸引眾多文藝界重量級人士蒞臨並且廣受好評，每週快閃登場的精選美食、咖啡品牌，更往往引來排隊人龍搶購。

10月2、3日兩天，500案內所特別邀請世界盃咖啡大師台灣選拔賽冠軍之一、位於信義區的 「Single Origin espresso & roast」，以一日快閃的型態，在現場販售手沖咖啡與自家烘焙咖啡豆，讓咖啡愛好者能夠沉浸在咖啡香氣之中，也讓展覽時光更添風采。數量有限，售完為止。

【關於500案內所】

難出國門的疫情時代，我們如此想念遊走他方時的各種情景，500輯開創一處質感與趣味交會的新鮮指引－「500案內所」，攜手顧問企畫公司Plan B旗下新品牌「Alife」，在坐擁大片藍天和寬廣腹地的台北市士林區福林路首次出擊，這個上攀即是七星山系的美麗基地，來往捷運站可步行或租用單車，近有各類服飾小吃、國定官邸古蹟，擴及外圍如科學教育館、故宮博物院，若隨著海拔高度垂直上升，盡收眼底的會是奢侈綠意景致。

「500案內所」可欣賞集結過往專題封面的微型插畫展，更將推出一系列首次問世的周邊商品，也邀請台灣各路優質生活品牌進駐，滿足早前被暫時壓抑的消費衝動。每逢周末及國定假日期間舉辦不同類型的豐富活動，如多家人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和場場精彩的藝文講座，來這一趟絕對物超所值！

500案內所｜期間限定店

#期間限定快閃店 #質感生活新鮮指引 #人氣名店限時快閃 #500fu職人體驗坊

時間：即日起～2021年11月14日；從10月起每周四至周一11:00-17:00