處處能拍網美照！旗艦版「繼光香香雞」一次享3種美食

繼光香香雞全台最大、唯一的城市市集「中山旗艦店」，即將於10月1日於台中中區開始試營運。店內同時集結炸雞、湯滷味、手搖飲等3種型態的餐飲，並且藉由野餐桌、樹桌、鞦韆等拍照元素，塑造出大型的打卡勝地。為慶祝旗艦店開幕，還有指定飲品第2件5折、買炸滷套餐送手作茶等優惠。

創立自1973年的繼光香香雞，以長達半年的時間，在綠川河道旁打造「繼光香香雞中山旗艦店」，地坪147坪，面寬24米，並採2層樓設計的旗艦店，乃是品牌最具規模的門市。旗艦店外觀採用莫蘭迪綠搭配藍橘交錯布旗，內部也以城市市集的概念，打造出餐飲結合派對空間的複合式環境。

餐飲部份，集結了「繼光香香雞」、「湯．滷味」與「Tplus茶加」等3個旗下品牌，提供經典炸物、湯滷味與手搖飲品，讓民眾可以自行輕鬆選擇。其中湯．滷味除了麻辣、沙茶湯底外，還全新推出「藥膳湯底」；而Tplus茶加則是呼應即將到來的萬聖節，推出內含跳跳糖與混合珍珠的「南瓜派對朵朵」。另外旗艦店也推出有全台獨家的週邊商品，適合粉絲蒐集。

民眾除了用餐之外，也可到2樓的漫遊派對空間盡興打卡拍照。這裡的大面積窗景可以眺望舊城區的綠川水景，並透過大量南方松、鐵件、串燈、旗幟等元素，打造出悠閒放鬆的氛圍，並且還野餐桌、樹桌、鞦韆、沙灘露營區等戶外元素搬入室內空間，讓民眾享受不同的情調，更可以把出各種姿勢拍照。同時館內還提供企劃派對、包場的服務，安排出專屬的歡樂時光。