處處能拍網美照！旗艦版「繼光香香雞」一次享3種美食
繼光香香雞全台最大、唯一的城市市集「中山旗艦店」，即將於10月1日於台中中區開始試營運。店內同時集結炸雞、湯滷味、手搖飲等3種型態的餐飲，並且藉由野餐桌、樹桌、鞦韆等拍照元素，塑造出大型的打卡勝地。為慶祝旗艦店開幕，還有指定飲品第2件5折、買炸滷套餐送手作茶等優惠。
創立自1973年的繼光香香雞，以長達半年的時間，在綠川河道旁打造「繼光香香雞中山旗艦店」，地坪147坪，面寬24米，並採2層樓設計的旗艦店，乃是品牌最具規模的門市。旗艦店外觀採用莫蘭迪綠搭配藍橘交錯布旗，內部也以城市市集的概念，打造出餐飲結合派對空間的複合式環境。
餐飲部份，集結了「繼光香香雞」、「湯．滷味」與「Tplus茶加」等3個旗下品牌，提供經典炸物、湯滷味與手搖飲品，讓民眾可以自行輕鬆選擇。其中湯．滷味除了麻辣、沙茶湯底外，還全新推出「藥膳湯底」；而Tplus茶加則是呼應即將到來的萬聖節，推出內含跳跳糖與混合珍珠的「南瓜派對朵朵」。另外旗艦店也推出有全台獨家的週邊商品，適合粉絲蒐集。
民眾除了用餐之外，也可到2樓的漫遊派對空間盡興打卡拍照。這裡的大面積窗景可以眺望舊城區的綠川水景，並透過大量南方松、鐵件、串燈、旗幟等元素，打造出悠閒放鬆的氛圍，並且還野餐桌、樹桌、鞦韆、沙灘露營區等戶外元素搬入室內空間，讓民眾享受不同的情調，更可以把出各種姿勢拍照。同時館內還提供企劃派對、包場的服務，安排出專屬的歡樂時光。
為慶賀繼光香香雞旗艦店開幕，10月1日至10月11日「 Tplus茶加」精選陽光普照鮮柳綠、芋頭控的小宇宙、金鳳烏龍朵朵、珍珠牧場拿鐵、茉莉冰桃茶等5大人氣茶品，推出指定品項大杯第2件5折的限時優惠。10月12日至10月22日再推出買炸滷套餐送任選手作茶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言